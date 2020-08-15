Наведіть у себе лад: Лукашенко закликав Європу не лізти в Білорусь
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 15 серпня провів нараду в Центрі стратегічного управління Міністерства оборони країни. За його словами, в Білорусі діє конституційний уряд. А іноземним країнам, які хочуть стати посередниками в білоруському конфлікті, Лукашенко порадив навести лад у себе.
Лукашенко про ситуацію в Білорусі та про іноземних посередників
Витяги з виступу Лукашенка опублікувала білоруська державна інформаційна генція БелТА. Президент Білорусі вкотре підкреслив, що "потихеньку починають або продовжують розгойдувати" ситуацію в Білорусі та тутешнє суспільство. Начебто дісталися й до трудових колективів.
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"Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу вкотре сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо", – наголосив він.
Лукашенко додав, що Білорусь ніколи не заспокоювалася. Оскільки, перебуваючи в центрі Європи, вона завжди має бути готовою вчасно відповісти на будь-які виклики.
Також Лукашенко зауважив, що за кордоном Білорусі пропонують посередництво та створюють для країни закордонний уряд.
Слухайте, у нас є нормальне уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібн жодні закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе лад наведіть,
– констатував чинний білоруський президент.
Водночас він наголосив, що Білорусі не є потрібним жоден уряд, ні створений за кордоном, де ні ще десь.
"І управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?" – підсумував Лукашенко.
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Додамо, що штаб головної опонентки Лукашенка на виборах – Світлани Тихановської – розпочав створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
Що відбувається в Білорусі: головне
- Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко. Останній йшов на 6 термін.
- До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало, колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.
- Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Акції протесту тривають досі – ще упродовж наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.
- Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.