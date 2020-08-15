Президент Білорусі Олександр Лукашенко 15 серпня провів нараду в Центрі стратегічного управління Міністерства оборони країни. За його словами, в Білорусі діє конституційний уряд. А іноземним країнам, які хочуть стати посередниками в білоруському конфлікті, Лукашенко порадив навести лад у себе.

Лукашенко про ситуацію в Білорусі та про іноземних посередників

Витяги з виступу Лукашенка опублікувала білоруська державна інформаційна генція БелТА. Президент Білорусі вкотре підкреслив, що "потихеньку починають або продовжують розгойдувати" ситуацію в Білорусі та тутешнє суспільство. Начебто дісталися й до трудових колективів.

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"Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу вкотре сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо", – наголосив він.

Лукашенко додав, що Білорусь ніколи не заспокоювалася. Оскільки, перебуваючи в центрі Європи, вона завжди має бути готовою вчасно відповісти на будь-які виклики.

Також Лукашенко зауважив, що за кордоном Білорусі пропонують посередництво та створюють для країни закордонний уряд.

Слухайте, у нас є нормальне уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібн жодні закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе лад наведіть,

– констатував чинний білоруський президент.

Водночас він наголосив, що Білорусі не є потрібним жоден уряд, ні створений за кордоном, де ні ще десь.

"І управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?" – підсумував Лукашенко.

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Додамо, що штаб головної опонентки Лукашенка на виборах – Світлани Тихановської – розпочав створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Що відбувається в Білорусі: головне

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська , ексдепутат Анна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко . Останній йшов на 6 термін.

, дружина затриманого блогера та активіста , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Останній йшов на 6 термін. До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало , колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.

, колишній соратник Лукашенка та банкір (його заарештували за кілька днів до голосування) та Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів , що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН. А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши Акції протесту тривають досі – ще упродовж наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє. Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.