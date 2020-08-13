Президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії закликали Лукашенка спинити застосування сили проти білоруського народу. Ба більше, вони готові стати посередниками для мирного злагодження конфлікту.

Текст офіційної заяви чотирьох президентів опублікували на сайті Президента Латвії.

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Чотири президенти – очільники Литви, Польщі, Латвії та Естонії – закликали Лукашенка:

До деескалації ситуації і негайного припинення застосування сили проти народу.

"Ми закликаємо покласти край насильству і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включно зі свободою слова, ЗМІ, зборів і безпеку журналістів"

Терміново звільнити всіх затриманих учасників протесту, припинити подальше переслідування.

Зазначимо. Президенти Литви і Польщі першими серед політиків висловили засудження силового розгону мітингарів 9 серпня. Тоді Анджей Дуда та Гітанас Науседа заявили: необхідно дотримуватися демократичних стандартів і забезпечити людям їхні громадянські права.

Негайно розпочати діалог з білоруським народом.

"Ґрунтуючись на досвіді наших власних товариств і на нашому особистому досвіді, ми настійно закликаємо вас організувати круглий стіл з національного примирення за участю представників уряду та громадянського суспільства".

Наостанок лідери чотирьох країн запевнили: готові стати посередниками для досягнення у Білорусі миру.

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