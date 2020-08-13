Президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии выдвинули для Лукашенко призыв к мирному урегулированию ситуации в стране. Более того, выразили намерение стать посредниками мирного урегулирования ситуации.

Текст официального заявления четырех президентов опубликовали на сайте Президента Латвии.

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Четыре президента – главы Литвы, Польши, Латвии и Эстонии – призвали Лукашенко:

К деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против народа.

"Мы призываем положить конец насилию и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов"

Срочно освободить всех задержанных участников протеста, прекратить дальнейшее преследование.

Немедленно начать диалог с белорусским народом.

"Основываясь на опыте наших собственных обществ и на нашем личном опыте, мы настоятельно призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества".

Напоследок лидеры четырех стран заверили: готовы стать посредниками для достижения в Беларуси мира.

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