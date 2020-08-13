Четыре государства готовы стать посредниками для разрешения конфликта в Беларуси
Президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии выдвинули для Лукашенко призыв к мирному урегулированию ситуации в стране. Более того, выразили намерение стать посредниками мирного урегулирования ситуации.
Текст официального заявления четырех президентов опубликовали на сайте Президента Латвии.
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Четыре президента – главы Литвы, Польши, Латвии и Эстонии – призвали Лукашенко:
- К деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против народа.
"Мы призываем положить конец насилию и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов"
- Срочно освободить всех задержанных участников протеста, прекратить дальнейшее преследование.
- Немедленно начать диалог с белорусским народом.
"Основываясь на опыте наших собственных обществ и на нашем личном опыте, мы настоятельно призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества".
Напоследок лидеры четырех стран заверили: готовы стать посредниками для достижения в Беларуси мира.
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