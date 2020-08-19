Володимир Путін та Олександр Лукашенко останнім часом більше спілкуються телефоном. Прессекретар президента РФ каже, що "це нормально, коли лідери постійно обмінюються думками на тлі подій в Білорусії".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував нещодавні контакти Володимира Путіна та Олександра Лукашенко, пише "БелТА".

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Це абсолютно нормально, коли глави двох держав перебувають у процесі постійного, регулярного обміну думками на тлі таких ситуацій, які зараз розгортаються в Білорусії,

– заявив Пєсков.

На його думку, всі повинні робити все необхідне для того, "щоб створити умови для збереження ситуації у межах правового поля, в якому міг би здійснюватися необхідний діалог".

Пєсков також нагадав, що Путін привітав президента Лукашенка із перемогою на виборах.

Зверніть увагу! Президент Білорусі поки не збирається безпосередньо спілкуватися з німецькою канцлеркою, яка засудила дії білоруської влади. Він попросив російського лідера передати Ангелі Меркель прохання не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

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Що відомо про розмови Лукашенка та Путіна

Російські ЗМІ порахували, що Лукашенко за останні дні вже чотири рази дзвонив Путіну.

Вони обговорювали ситуацію з протестами у країни. Путін пообіцяв білоруському президенту підтримку.

Для порівняння: за весь 2019 рік вони говорили телефоном лише тричі.

Нагадаємо, ЄС, США, Британія, Україна та інші країни не визнають вибори в Білорусі. Натомість Росія, Китай, Казахстан – визнають і привітали Лукашенка з перемогою.



Як відреагували у світі на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу