Не взяв слухавки: Лукашенко не захотів розмовляти з Меркель і передав їй послання через Путіна
Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився порозмовляти телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це сталося після того, як ФРН підтримала протестувальників у Білорусі.
Ангела Меркель повідомила про це під час пресконференції, інформує німецьке видання Spiegel.
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Чому Лукашенко не хоче розмовляти з Меркель
За даними агентства Интерфакс, під час телефонної розмови з президентом Росії Путіним, Лукашенко попросив його передати Ангелі Меркель прохання не втручатися у внутрішні справи Білорусі.
Прессекретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт каже, що Лукашенко наразі не бачить необхідності в бесіді з Меркель.
Яким може бути ефект? Швидше за все, негативним. Адже головне, чого ми хочемо – це щоб Захід не підтримував тих, хто дестабілізує ситуацію в країні,
– передала слова Лукашенка його представниця.
Як Євросоюз відреагував на протести в Білорусі
- Держави Євросоюзу не визнали результатів виборів президента Білорусі. Вони рекомендують Олександру Лукашенку розпочати переговори з опозицією.
- Також вони застерегли інші країни, зокрема Росію, від втручань у ситуацію в Білорусі.
- Крім того, ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство.
Європейська комісія виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів:
- 1 мільйон євро скерують на підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа;
- 2 мільйони – на допомогу жертвам репресій та неприйнятного насилля зі сторони держави;
- 50 мільйонів – на невідкладну підтримку боротьби з коронавірусом для системи охорони здоров'я.
Як відреагували у світі на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу