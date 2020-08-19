Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився порозмовляти телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це сталося після того, як ФРН підтримала протестувальників у Білорусі.

Ангела Меркель повідомила про це під час пресконференції, інформує німецьке видання Spiegel.

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Чому Лукашенко не хоче розмовляти з Меркель

За даними агентства Интерфакс, під час телефонної розмови з президентом Росії Путіним, Лукашенко попросив його передати Ангелі Меркель прохання не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Прессекретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт каже, що Лукашенко наразі не бачить необхідності в бесіді з Меркель.

Яким може бути ефект? Швидше за все, негативним. Адже головне, чого ми хочемо – це щоб Захід не підтримував тих, хто дестабілізує ситуацію в країні,

– передала слова Лукашенка його представниця.

Як Євросоюз відреагував на протести в Білорусі

Держави Євросоюзу не визнали результатів виборів президента Білорусі. Вони рекомендують Олександру Лукашенку розпочати переговори з опозицією.

Також вони застерегли інші країни, зокрема Росію, від втручань у ситуацію в Білорусі.

Крім того, ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство.

Європейська комісія виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів:

1 мільйон євро скерують на підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа;

2 мільйони – на допомогу жертвам репресій та неприйнятного насилля зі сторони держави;

50 мільйонів – на невідкладну підтримку боротьби з коронавірусом для системи охорони здоров'я.



Як відреагували у світі на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу