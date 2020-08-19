Європа зливає Мінськ: чому Меркель радиться з Путіним щодо Білорусі?
Західні лідери дзвонили весь вівторок Путіну, щоб обговорити ситуацію в республіці Білорусь. І в цьому – як і в прибутті до Мінська літака спецзв'язку ФСБ Росії – проявилася важлива риса поточного моменту. Далі – оригінал російською.
Лукашенко и лукашенковская Беларусь потеряли международную субъектность – ее судьбу не имеет смысла обсуждать с Лукашенко, ее обсуждают с Путиным. И это, конечно, ошибка и слабость тех, кого мы сейчас называем "лидерами Запада".
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Имитация лидерства и контроля?
Вообще "лидеры", что западные что восточные, – великие мастера демонстрировать, что это именно они контролируют процесс, дают гарантии, договариваются о судьбах наций, спасают ситуацию и проч.
При этом стало уже нормой, что западные лидеры не имеют достаточной экспертизы и видения картинки, плетутся в хвосте событий и черпают идеи из передовиц национальных газет.
Еще неделю назад ни Меркель с Макроном, ни даже Путин не имели представления о том, как повернуться события в Беларуси. И не имели плана действий на случай того сценария, который развернулся. И это демонстрирует нам простую вещь: что главными актерами этой недели были не они, а беларусы. Но сегодня эти лидеры должны продемонстрировать, что они понимают ситуацию, способны контролировать ее и управлять ей.
Европа своими руками сдает Беларусь Путину?
Ангела Меркель, к которой я отношусь с уважением (хотя бы в силу того, что все прочие "западные лидеры" вызывают его меньше, вообще не чувствуют себя "людьми в истории"), не поддержала сегодня беларусский народ. Она поддержала Путина в его притязаниях на присвоение беларусского суверенитета. Если она думает, что получала гарантии невмешательства Путина в ситуацию, то ей стоило вспомнить свои разговоры с ним во время украинского кризиса. По поводу которых она потом говорила, как известно: "он врал мне в глаза". (Повторенная второй раз эта фраза не будет звучать так эффектно.)
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Но у Ангелы Меркель нет "вертушки", по которой она могла бы связаться с бералусским народом. Есть "вертушка" для связи с Путиным – ну, по ней она и звонит. Нынешний кризис западной демократии в значительной мере и связан с этим простым обстоятельством: "лидеры Запада" не верят в нее. То есть верят, конечно, но – меньше, чем в "вертушку", по которой можно позвонить диктатору и получить заверения, которым никто не собирается придавать ни какого значения.