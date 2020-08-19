Західні лідери дзвонили весь вівторок Путіну, щоб обговорити ситуацію в республіці Білорусь. І в цьому – як і в прибутті до Мінська літака спецзв'язку ФСБ Росії – проявилася важлива риса поточного моменту. Далі – оригінал російською.

Лукашенко и лукашенковская Беларусь потеряли международную субъектность – ее судьбу не имеет смысла обсуждать с Лукашенко, ее обсуждают с Путиным. И это, конечно, ошибка и слабость тех, кого мы сейчас называем "лидерами Запада".

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Имитация лидерства и контроля?

Вообще "лидеры", что западные что восточные, – великие мастера демонстрировать, что это именно они контролируют процесс, дают гарантии, договариваются о судьбах наций, спасают ситуацию и проч.

При этом стало уже нормой, что западные лидеры не имеют достаточной экспертизы и видения картинки, плетутся в хвосте событий и черпают идеи из передовиц национальных газет.