Білорусь зараз не потребує військової допомоги Росії, – Пєсков
У Кремлі повідомили, що наразі потреби у військовій допомозі Білорусі Росія не бачить. Хоча у Москви є зобов'язання на таку допомогу перед Мінськом згідно з міжнародними договорами.
Потреби для військової допомоги поки нема, – Пєсков
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що наразі важко припустити, у якій ситуації Москва таки може надати таку допомогу. Про це інформує Meduza.
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Пєсков також наголосив, що Москва визнає результати виборів президента Білорусі 9 серпня. Протести та страйки, які розпочались вже опісля, у Росії начебто вважають внутрішніми справами Білорусі.
У справи Білорусі втручаються, – Пєсков
Проте у Кремлі зазначають, у ці внутрішні справи пробують втрутитись зовнішні сили. Про кого мовиться – Пєсков не уточнив.
Міноборони Білорусі відстежуватиме рух військ НАТО
Тим часом, сам Лукашенко, що не раз заявляв про втручання західних сил у ситуацію в Білорусі, видав наказ Міноборони країни. Військові відстежуватимуть переміщення сил НАТО у Польщу та Литву. Про це інформують РИА Новости. Також глава держави начебто дозволив виводити білоруські війська на напрям їхнього пересування.
Головне про протести у Білорусі
- Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак на переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими.
- Білорусь охопили масштабні мітинги та протести одразу після голосування.
- 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- Під час акцій протесту відомо про щонайменше 5 загиблих (лише чотири офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.