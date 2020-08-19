У Кремлі повідомили, що наразі потреби у військовій допомозі Білорусі Росія не бачить. Хоча у Москви є зобов'язання на таку допомогу перед Мінськом згідно з міжнародними договорами.

Потреби для військової допомоги поки нема, – Пєсков

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що наразі важко припустити, у якій ситуації Москва таки може надати таку допомогу. Про це інформує Meduza.

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Пєсков також наголосив, що Москва визнає результати виборів президента Білорусі 9 серпня. Протести та страйки, які розпочались вже опісля, у Росії начебто вважають внутрішніми справами Білорусі.

У справи Білорусі втручаються, – Пєсков

Проте у Кремлі зазначають, у ці внутрішні справи пробують втрутитись зовнішні сили. Про кого мовиться – Пєсков не уточнив.

Важливо! З початку протестів у Білорусі Лукашенко зідзвонювався з Путіним вже кілька разів. Глава Кремля під час однієї з таких розмов повідомив, що Москва готова надати військову допомогу задля "забезпечення безпеки у Білорусі".

Міноборони Білорусі відстежуватиме рух військ НАТО

Тим часом, сам Лукашенко, що не раз заявляв про втручання західних сил у ситуацію в Білорусі, видав наказ Міноборони країни. Військові відстежуватимуть переміщення сил НАТО у Польщу та Литву. Про це інформують РИА Новости. Також глава держави начебто дозволив виводити білоруські війська на напрям їхнього пересування.

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