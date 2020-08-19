Раніше Лукашенко заявляв, що у телефонній розмові з Путіним отримав від нього обіцянку надати допомогу у разі такого запиту від Білорусі. А у Литві заявили, що російська допомога Білорусі означатиме вторгнення.

Крім цього, в Росії помітили колони машин без розпізнавальних знаків, що прямували в бік білоруського кордону. Чи все ж піде Росія на вторгнення до Білорусі – в ефірі 24 каналу говорив російський політолог Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Та сама схема, що у 2014 році: у РФ до кордону з Білоруссю стягують колони військової техніки

Він вважає, що заяви Пєскова – це той рідкісний випадок, коли він не бреше. Навряд чи йдуть колони важкої військової техніки з Росії в Білорусь, тому що там вона не потрібна.

Кремль буде втручатися іншими методами. Не як у 1968 в Чехословаччину чи 1956 в Угорщину. І навіть не як в Україну. Йому не потрібні ні Гіркіни, ні ввічливі "зелені чоловічки". Лукашенку потрібна допомога катів-ОМОНівців, які будуть розправлятися з мирним населенням,

– наголосив Піонтковський.

Також він додав, що Москва, напевне, надасть йому допомогу. Але якщо вона надішле 6 тисяч своїх людей з Росгвардії, переодягнених в білоруську форму, то цього буде досить, щоб утримати Лукашенка при владі якийсь час.

Що відомо про заяви Пєскова? У Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі в рамках Організації Договору про колективну безпеку. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.



На прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ про те, що до кордону з Білоруссю направляються колони російської військової техніки, Пєсков заявив, що російська техніка розташована на всій території Росії. Та додав, що Кремль виходить з того, що білоруси самі розв'яжуть свої проблеми.

Також політолог додав, що утримання чи не утримання Лукашенка при владі вирішується в Москві. Весь минулий тиждень вони спостерігали вагання та дискусії в Кремлівській верхівці: залишати Лукашенка чи "злити" його та намагатись провести на вибори свою креатуру, умовно – Бабарика та Цепкало. За його словами, вони прийнятні для Кремля.

Події останні 2 днів показує, що хоча Лукашенко сучий син, але він наш сучий син і будемо його підтримувати,

– заявив політолог.

Втрата влади Лукашенка

Не тільки Путін, а вся Росія, 25 років добивалась від Лукашенка здачі суверенітету і поглинення Білорусі Росією, а він відчайдушно опирався до останнього, ствердив російський експерт.

Але зараз він (Лукашенко – 24 канал) здався, він практично 3-й день поспіль благає Путіна і дзвонить йому по 2 рази на день. Це те, чого добивалась Москва. Зараз Лукашенка небезпечний також тим, що здав Москві суверенітет Білорусі,

– переконаний політолог.

Він підсумував, що тепер на Лукашенка вже ні чого не впливатиме, навіть санкції ЄС. Він зараз бореться за владу й навіть за своє життя, тому що вчинив забагато злочинів. А в Білорусі досі чинна смертна кара.

Повністю відео розмови з російським політологом дивіться у відео: