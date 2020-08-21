Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка наразі перебуває у Литві, дала свою першу пресконференцію. Опозиціонерка виступила із власною заявою та відповіла на деякі питання від журналістів. Політикиня дуже обережно підбирала слова, відмовляючись говорити про те, як потрапила у Литву, чи боїться агресії Росії в бік Білорусі та, які залякування отримувала на свою адресу.

Головні тези з першого публічного виступу Тихановської зібрали журналісти 24 каналу.

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Що сказала під час виступу Світлана Тихановська

У вступному слові вона подякувала, що журналісти зібралися її послухати та додала, що це показує інтерес країн до ситуації в Білорусі.

Добре відомо, що я не вибирала цю дорогу і не хотіла стати політикинею, але за волею долі я опинилася між вибором: між свободою і страхом, правдою і брехнею, між любов’ю до країни і покірністю системі. Я свій вибір здійснила,

– зауважила вона.

Так, Тихановська сказала, що брала участь у виборах президента Білорусі замість свого чоловіка. Втім, під час кампанії відчула неймовірну підтримку білоруського народу. Саме це дало їй поштовх боротися далі.

"У Білорусі людей б’ють тільки за те, що вони висловлюють свою думку. Їх кидають за ґрати, бо вони беруть участь у мирних демонстраціях, мій чоловік сидить у в’язниці, бо посмів мріяти про країну для життя", – зазначила вона.

Також Тихановська назвала головну ціль опозиції та білорусів, які виходять на протести: вони не хочуть жити у страху, а хочуть мати не бути побитими на вулиці, право не опинитися у в’язниці без суду і право мати чесні демократичні вибори

Про повернення в Білорусь

Одне з перших запитань, яке Тихановській поставили журналісти, було про те, коли вона збирається повернутися до Білорусі.

Я дуже люблю свою батьківщину та хочу туди повернутись. І я повернусь туди тоді, коли відчуватиму себе у безпеці,

– коротко зауважила вона.

Про Росію

Багато запитань, яких адресували Тихановській, були про те, чи не боїться вона російського втручання у справи Білорусі. Також її запитували про те, що вона думає про ситуацію з отруєнням Олексія Навального.

На перше запитання вона просто відповіла, що закликає усі країни світу поважати суверенітет Республіки Білорусь. А ось щодо Навального щось сказати відмовилася. Тихановська зауважила, що воліла б пізніше про це поговорити.

Також вона відмовилася зробити який-небудь меседж Кремлю загалом та Путіну зокрема.

Про санкції

У білоруської опозиціонерки також запитали, які санкції з боку європейських країн для нинішньої влади Білорусі вона б вважала ефективними.

На це запитання відповідь теж не була багатослівною.

Хочу подякувати всім країнам, що висловлюють підтримку Білорусі, але хочу повторити: я закликаю всі країни поважати суверенітет Білорусі,

– знову сказала Світлана Тихановська.

Про страх і погрози

Тихановська підтвердила, що кожна людина в її країні зараз відчуває страх, втім, своєю місією вона вважає перебороти цей страх і рухатися далі.

Про те, як саме погрожували їй та її сім’ї, а також, як вона опинилася у Литві, – Тихановська відмовилася говорити.

Натомість розповіла, що її чоловік знає, що вона за кордоном і радий, що його сім’я у безпеці.

Про свою участь у перевиборах та передачу влади

Тихановська заявила, що вірить: теперішнє керівництво Білорусі почує свій народ.

Те, що відбувається, ясно показує йому (Лукашенку – 24 канал): люди хочуть змін. Сподіваюся, що Лукашенко вийде на діалог,

– сказала вона.

Про свою участь у перевиборах Тихановська теж не дала конкретної відповіді, втім, наголосила: головне домогтися повторного голосування.

Також вона додала, що жоден європейський лідер не намагався з нею зв’язатися, аби обговорити ситуацію в Білорусі.

Скільки будуть тривати демонстрації

"На це питання дасть відповідь лише час. Народ Білорусі ніколи не зможе прийняти теперішню владу, не зможе вибачити і забути все те насилля, що здійснили проти нього", – відповіла опозиціонерка.

Про сусідів

У Тихановської також запитали, чого вона очікує від сусідів Білорусі: Литви, Польщі, України. Мовляв, чим ще, окрім доброго слова, можуть допомогти ці країни.

Так, політикиня висловила країнам подяку і знову повторила фразу про повагу до суверенітету Білорусі.