"Страйки – потужна зброя проти режиму": з’явилося нове відеозвернення Тихановської
Кандидатка у президенти та символ білоруської опозиції Світлана Тихановська записала чергове відеозвернення. Цього разу вона закликала робітників найбільших у Білорусі підприємстві не припиняти страйкувати, а білоруську націю загалом – об’єднатися.
Нове відеозвернення Тихановської: деталі
Ролик із закликом Тихановської з’явився на ютьюб-каналі її чоловіка "Страна для жизни". На перших секундах Тихановська називає страйкарів символом нової Білорусі, а білорусів – сильною та працелюбною нацією.
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"Ми – сила, що може змінити та вже змінює майбутнє нашої країни. Країни, яку він (Олександра Лукашенко – 24 канал) хоче у нас вкрасти, як він уже вкрав наш вибір і покалічив наших братів, сестер, чоловіків, дітей", – підкреслила вона.
Політикиня зауважила, аби припинити це свавілля, слід об’єднатися. За її словами, настав час згуртуватися.
"Ви вже показали неймовірну єдність і проявили сталеву витримку. За це вам величезне дякую. Ви залякали диктатуру, вона тремтить від страху перед вами, вашою силою та мужністю", – каже Тихановська.
Кандидатка в президенти додає, що з ціжї причини сьогодні білоруси відчувають величезний тиск і щодо них ідуть погрози. Оскільки страйки затиснули диктатуру в кут і поранили її в самісіньке серце
"Тому зараз вас усіма способами намагаються розділити та посварити. Адже, якщо ми всі будемо разом, у цього режиму не залишиться ні єдиного шанси. Страйки – це абсолютно легальна та потужна зброя проти режиму. Вони це знають. І тому вас залякують", – наголосила вона.
Тихановська закликала страйкарів залишити страх диктатурі та нагадали їм, що вони – не одні, оскільки з ними – вся Білорусь. Крім того, у фонди підтримки вже пожертвували мільйони, "щоб допомогти білорусам витримати тиск і не зламатися під загрозою".
Майбутнє Білорусі, а отже, і майбутнє наших дітей залежить зараз від вашої єдності та вашої рішучості. Тому я прошу вас, продовжуйте та розширюйте страйки. Не ведіться на залякування. Об'єднуйтеся. Ми змусимо владу, що зачинилися у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала,
– зазначила Тихановська.
Мета білоруської опозиції, продовжує кандидатка в президинте, є простою – припинити насильство, звільнити політичних в'язнів, провести прозорі, вільні та чесні вибори.
"Разом ми є силою. Силою, перед якою не вистоїть жодна диктатура. І пам'ятайте, тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", – підсумувала Тихановська.
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