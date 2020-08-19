Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до лідерів країн Європейського Союзу. Вони закликала їх не визнавати сфальсифіковані вибори та підтримати пробудження Білорусі.

Нове відеозвернення Світлани Тихановської

Ролик опубліковано на ютьюб-каналі її чоловіка "Страна для жизни". Цікаво, що на кадрах кандидатка у президенти Білорусі говорить англійською.

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Високоповажні лідери Європи! Другий тиждень поспіль мій народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів. Вибори 9 серпня не були ні чесними, ні прозорими. Їх результати були сфальсифікованими,

– зауважила політикиня.

Вона наголосила, що людей, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, було:

жорстоко побито,

позбавлено волі,

піддано тортурам режимом, який судорожно чіпляється за владу.

"Сотні поранених, щонайменше двоє людей (вже офіційно відомо про третього загиблого – 24 канал) втратили життя. Це відбувається прямісінько в центрі Європи", – підкреслила вона.

Тихановська закликала лідерів Європи не визнати сфальсифікованих виборів. За її словами, чинний президент Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах як білоруського народу, так і всього світу.

"З метою сприяти мирній передачі влади, я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. Вона очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. Вона негайно оголосить нові чесні та демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів", – зазначила вона.

Також Тихановська закликала очільників країн Європи підтримати пробудження Білорусі, а всі країни – поважати принципи міжнародного права.

"Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", – підсумувала кандидатка в президенти Білорусі.

До речі Тихановська може найближчим часом повернутися до Білорусі

Тихановська звернулася до лідерів країн ЄС: дивіться відео

Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих (лише три офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(лише три офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями. Також країни ЄС визнали Лукашенка персоною нон грата.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.