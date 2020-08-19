Тихановська записала нове звернення: цього разу до лідерів Європи – відео
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до лідерів країн Європейського Союзу. Вони закликала їх не визнавати сфальсифіковані вибори та підтримати пробудження Білорусі.
Нове відеозвернення Світлани Тихановської
Ролик опубліковано на ютьюб-каналі її чоловіка "Страна для жизни". Цікаво, що на кадрах кандидатка у президенти Білорусі говорить англійською.
Попереднє відеозвернення Світлани Тихановської Одна людина тримає в страху країну вже 26 років
Високоповажні лідери Європи! Другий тиждень поспіль мій народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів. Вибори 9 серпня не були ні чесними, ні прозорими. Їх результати були сфальсифікованими,
– зауважила політикиня.
Вона наголосила, що людей, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, було:
- жорстоко побито,
- позбавлено волі,
піддано тортурам режимом, який судорожно чіпляється за владу.
"Сотні поранених, щонайменше двоє людей (вже офіційно відомо про третього загиблого – 24 канал) втратили життя. Це відбувається прямісінько в центрі Європи", – підкреслила вона.
Тихановська закликала лідерів Європи не визнати сфальсифікованих виборів. За її словами, чинний президент Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах як білоруського народу, так і всього світу.
"З метою сприяти мирній передачі влади, я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. Вона очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. Вона негайно оголосить нові чесні та демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів", – зазначила вона.
Також Тихановська закликала очільників країн Європи підтримати пробудження Білорусі, а всі країни – поважати принципи міжнародного права.
"Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", – підсумувала кандидатка в президенти Білорусі.
До речі Тихановська може найближчим часом повернутися до Білорусі
Тихановська звернулася до лідерів країн ЄС: дивіться відео
Останні події у Білорусі: коротко
- Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (лише три офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями. Також країни ЄС визнали Лукашенка персоною нон грата.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас опозиція хоче перевиборів.