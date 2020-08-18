Тихановська може найближчим часом повернутися до Білорусі
Довірена особа колишньої кандидатки в президенти Білорусі та лідерки опозиції Світлани Тихановської повідомила, що політикиня може невдовзі повернутися до Мінська. Наразі вона перебуває у Литві, куди виїхала через день після виборів.
Прогноз про швидке повернення Тихановської в Білорусь зробила її довірена особа Ольга Ковалькова в ефірі "Ехо Москви".
Раніше Штаб Тихановської закликав завдати Лукашенку економічних збитків
Так, Ковалькова уточнила, що Тихановська взагалі не планувала їхати в Литву, відтак, найімовірніше, надовго там не затримається.
Ну вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться,
– сказала вона.
Зауважимо, що після виборів в Білорусі Тихановська заявила, що не визнає попередні результати голосування і не бачить підстав для того, щоб виїжджати з країни. Втім, наступного дня стало відомо, що вона перебуває у Литві.
Що відомо про виїзд Світлани Тихановської в Литву:
- Там вона перебуває вимушено. Річ у тім, що до Литви вона потрапила після розмови з білоруськими силовиками у будівлі ЦВК, куди прийшла оскаржити вибори.
- Тихановська перебувала у Центрвиборчкомі щонайменше 7 годин. Ймовірно, упродовж цього часу їй погрожували та на неї тиснули. Принаймні, саме у ЦВК вона записала одне зі своїх відеозвернень, де попросила людей не брати участь у протестах. На кадрах вона виглядала заляканою та читала повідомлення з листка.
- Офіційно Світлану Тихановську на виборах підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%.
- Штаб політикині не визнає такі результати та заявляє, що вони були сфальсифікованими. За їхніми словами, навпаки більшість підтримали власне Тихановську: на деяких дільницях за неї проголосували 80 – 90% виборців. Це також підтверджують незалежні спостерігачі.
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня тисячі білорусі почали виходити на мирні акції протесту. Вони не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Зауважимо, що сама Тихановська 17 серпня зробила заяву про те, що готова стати національним лідером.