Довірена особа колишньої кандидатки в президенти Білорусі та лідерки опозиції Світлани Тихановської повідомила, що політикиня може невдовзі повернутися до Мінська. Наразі вона перебуває у Литві, куди виїхала через день після виборів.

Прогноз про швидке повернення Тихановської в Білорусь зробила її довірена особа Ольга Ковалькова в ефірі "Ехо Москви".

Раніше Штаб Тихановської закликав завдати Лукашенку економічних збитків

Так, Ковалькова уточнила, що Тихановська взагалі не планувала їхати в Литву, відтак, найімовірніше, надовго там не затримається.

Ну вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться,

– сказала вона.

Зауважимо, що після виборів в Білорусі Тихановська заявила, що не визнає попередні результати голосування і не бачить підстав для того, щоб виїжджати з країни. Втім, наступного дня стало відомо, що вона перебуває у Литві.

Що відомо про виїзд Світлани Тихановської в Литву: