Штаб білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської закликав нанести Лукашенку економічних збитків. Це потрібно, аби довести владі, що повернення назад не буде.

Білорусів закликали приєднатись до всенародного страйку. Про це у відеозверненні до народу наголосила голова штабу Світлани Тихановської Марія Мороз.

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"Для них (влади Білорусі – 24 канал) зрозуміла тільки мова сили та економічних збитків. Значить нам доведеться показати, що ми готові нанести їх", – сказала Мороз.

За словами жінки, щоб звозити людей на проплачені мітинги, а також фінансувати послуги ОМОНу, влада потребує грошей. Тому у штабі закликали людей приєднатись до страйку. Оскільки у більшості білорусів немає заощаджень, аби пропускати роботу, в опозиції запевнили, що їм нададуть підтримку.

У Білорусі вже створені фонди допомоги. Білоруська діаспора також збирає ресурси по всьому світу. Вибирайте представника на своєму підприємстві. Він звертається в нашу координаційну раду Світлани Тихановської, що дасть інформацію, як отримати допомогу,

– підсумувала голова штабу.

Відеозвернення Марії Мороз:

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