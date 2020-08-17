Штаб Тихановської закликав завдати Лукашенку економічних збитків
Штаб білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської закликав нанести Лукашенку економічних збитків. Це потрібно, аби довести владі, що повернення назад не буде.
Білорусів закликали приєднатись до всенародного страйку. Про це у відеозверненні до народу наголосила голова штабу Світлани Тихановської Марія Мороз.
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"Для них (влади Білорусі – 24 канал) зрозуміла тільки мова сили та економічних збитків. Значить нам доведеться показати, що ми готові нанести їх", – сказала Мороз.
За словами жінки, щоб звозити людей на проплачені мітинги, а також фінансувати послуги ОМОНу, влада потребує грошей. Тому у штабі закликали людей приєднатись до страйку. Оскільки у більшості білорусів немає заощаджень, аби пропускати роботу, в опозиції запевнили, що їм нададуть підтримку.
У Білорусі вже створені фонди допомоги. Білоруська діаспора також збирає ресурси по всьому світу. Вибирайте представника на своєму підприємстві. Він звертається в нашу координаційну раду Світлани Тихановської, що дасть інформацію, як отримати допомогу,
– підсумувала голова штабу.
Відеозвернення Марії Мороз:
Що відбувається у Білорусі: головне
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- Протести перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці били та затримували людей.
- Головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська під тиском влади виїхала до Литви.
- 11 серпня в Білорусі розпочався всенародний страйк. Великі підприємства влаштували саботаж роботи, вимагаючи відставки Лукашенка.
- 16 серпня в країні відбувся марш "За свободу", в якому взяли участь близько 400 тисяч людей.