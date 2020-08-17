Палац, схований за деревами та парканом: відео з ймовірної дачі Лукашенка під Москвою
Журналісти розшукали ймовірний "дачний будинок" білоруського президента Олександра Лукашенка в Росії. Він розташований у місті Балашиха, що у самому центрі Московської області. Це – триповерховий будинок, площею у понад 2 тисячі квадратних метрів.
Будівля розташована у мікрорайоні Салтиковка. Її оточує високий паркан та багато зелених насаджень. Саме тому будинок досить важко розгледіти з усіх боків. Втім, його все ж вдалося зафіксувати на відео, пише 360.
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Охоронець одного з сусідніх будинків розповів, що до будинку періодично під'їжджають автомобілі з білоруськими номерами. У Балашисі цей будинок вважають "заміським посольством Білорусі".
Згідно з відповідними реєстрами, з 2001 по 2007 роки власником об'єкта була російська нафтова компанія "Лукойл". У 2007 році будинок викупила білоруська держкомпанія "Нафтан", яка є власником і по цей день. У документах будівля позначена як пансіонат.
Хто володіє резиденцією / Скриншот із rosreestr.ru
Цікаво, що перед проведенням президентських виборів в Білорусі 9 серпня будинок намагалися продати.
Вартість резиденції оцінили в понад 90,5 мільйонів гривень. В оголошенні вказали, що будинок має 14 окремих спалень з санвузлами, сауною, басейном, більярдною, кухнею з професійним обладнанням, їдальнею, камінним залом і навіть власною артезіанською свердловиною.
Фото ймовірної дачі Лукашенка / 360
Будівлю начебто хотіли продати перед виборами в Білорусі / Фото 360
Біля будинку часто бачать автомобілі з білоруськими номерами / 360
Точно невідомо, чи Лукашенко особисто використовував цей будинок.
Ймовірна дача Лукашенка у Підмосков'ї: відео
Балашиха на карті: