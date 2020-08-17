Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про готовність стати національним лідером. У своєму зверненні до білорусів вона сказала, що зробить все для того, аби країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Відеозвернення Світлани Тихановської опублікував телеграм-канал LIFE Shot.

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Що сказала Тихановська у новому зверненні до білорусів

Вона наголосила, що протягом найближчого часу необхідно буде звільнити усіх політв'язнів та підготувати законодавчу базу та умови для організації нових президентських виборів.

У мене немає, і не було ілюзій, я ніколи не хотіла стати політиком. Але доля розпорядилася так, що я опинилася на передній лінії протистояння зі свавіллям,

– заявила Тихановська.

Вона також додала, що захоплюється мужністю та організацією протестувальників.

Під час відеозвернення Тихановська пообіцяла "прийняти" прихильників влади, які щиро розкаюються. Вона звернулася до білоруських силовиків. За її словами, якщо вони перейдуть на бік протестувальників, то люди пробачать їх.

Дивіться відео звернення Тихановської до білорусів:

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