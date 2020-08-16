Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська готує офіційну заяву. Згідно з нею, вона оголосить себе переможницею президентських виборів.

Тихановська оголосить себе новою президенткою Білорусі

Про це заявила соратниця політикині та її речниця Анна Красуліна. Зробила вона це у коментарі польському виданню Rzeczpospolita.

Остання заява кандидатки в президенти Білорусі Тихановська: Готова говорити з владою про час та умови відставки Лукашенка

Наразі готуємо відповідну заява. Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі й визнає перемогу Тихановської,

– зауважила Красуліна.

Коли з’явиться ця заява та у якій формі вона буде – речниця Тихановської не повідомила. Не оприлюднила вона й інших цікавих деталей.

Позиція штабу Тихановської щодо виборів

Офіційно Світлану Тихановську підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%. Щоправда, штаб політикині не визнає такі результати та заявляє, що вони були сфальшованими.

За їхніми словами, навпаки більшість підтримали власне Тихановську: на деяких дільницях за неї проголосували 80 – 90% виборців.

Водночас штаб політикині оголосив про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Підтримують Тихановську й опозиційні політики. Зокрема, відповідну заяву зробив Валерій Цепкало. Також він розмістив петицію, в якій мовиться, що єдиним легітимним в країні президентом стала Світлана Тихановська. Натомість чинний президент Лукашенко вибори 9 серпня програв.

До теми Ніяких повторних виборів: Лукашенко вважає, що їх проведуть урки й бандити

Коротко про те, що відбувається в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше чотирьох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Щоправда, багатьох уже відпустили.

Протести у Білорусі вже тривають 8 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.