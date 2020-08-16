Тихановська планує оголосити себе президенткою Білорусі
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська готує офіційну заяву. Згідно з нею, вона оголосить себе переможницею президентських виборів.
Тихановська оголосить себе новою президенткою Білорусі
Про це заявила соратниця політикині та її речниця Анна Красуліна. Зробила вона це у коментарі польському виданню Rzeczpospolita.
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Наразі готуємо відповідну заява. Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі й визнає перемогу Тихановської,
– зауважила Красуліна.
Коли з’явиться ця заява та у якій формі вона буде – речниця Тихановської не повідомила. Не оприлюднила вона й інших цікавих деталей.
Позиція штабу Тихановської щодо виборів
Офіційно Світлану Тихановську підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%. Щоправда, штаб політикині не визнає такі результати та заявляє, що вони були сфальшованими.
За їхніми словами, навпаки більшість підтримали власне Тихановську: на деяких дільницях за неї проголосували 80 – 90% виборців.
Водночас штаб політикині оголосив про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
Підтримують Тихановську й опозиційні політики. Зокрема, відповідну заяву зробив Валерій Цепкало. Також він розмістив петицію, в якій мовиться, що єдиним легітимним в країні президентом стала Світлана Тихановська. Натомість чинний президент Лукашенко вибори 9 серпня програв.
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Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше чотирьох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Щоправда, багатьох уже відпустили.
- Протести у Білорусі вже тривають 8 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.