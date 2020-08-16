Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив категорично проти ідеї проведення повторних виборів. Він вчергове наголосив, що вибори президента Білорусі відбулися.

Перед своїми прихильниками, які зібрались на провладний мітинг в Мінську, Лукашенко зазначив, що не допустить ще одних виборів у країні. Про це повідомляє TUT.BY.

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Вибори відбулися, не може бути понад 80% фальсифікацій. Нас хочуть послабити, хто буде проводити ці вибори? Бандити і урки,

– заявив він.

Лукашенко також закликав опозиційних протестувальників не чіпати лікарів і журналістів державних ЗМІ, інакше вони "отримають сповна".

Чи можливі в Білорусі повторні президентські вибори

Штаб опонентки Лукашенка Світлани Тихановської вимагає від білоруської влади та ЦВК оголосити повторні вибори, на яких справедливо підрахують голоси.

Сам Лукашенко й слухати не хоче про це. Водночас у парламенті Білорусі заявили, що в країні можуть провести повторні вибори президента. Однак, там зазначили, що таке рішення "повинні приймати не на вулицях".

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