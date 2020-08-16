Ніяких повторних виборів: Лукашенко вважає, що їх проведуть урки й бандити
Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив категорично проти ідеї проведення повторних виборів. Він вчергове наголосив, що вибори президента Білорусі відбулися.
Перед своїми прихильниками, які зібрались на провладний мітинг в Мінську, Лукашенко зазначив, що не допустить ще одних виборів у країні. Про це повідомляє TUT.BY.
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Вибори відбулися, не може бути понад 80% фальсифікацій. Нас хочуть послабити, хто буде проводити ці вибори? Бандити і урки,
– заявив він.
Лукашенко також закликав опозиційних протестувальників не чіпати лікарів і журналістів державних ЗМІ, інакше вони "отримають сповна".
Чи можливі в Білорусі повторні президентські вибори
- Штаб опонентки Лукашенка Світлани Тихановської вимагає від білоруської влади та ЦВК оголосити повторні вибори, на яких справедливо підрахують голоси.
- Сам Лукашенко й слухати не хоче про це. Водночас у парламенті Білорусі заявили, що в країні можуть провести повторні вибори президента. Однак, там зазначили, що таке рішення "повинні приймати не на вулицях".
Масові протести в Білорусі: що треба знати
- На масові протести люди вийшли через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Річ у тім, що стало відомо про перемогу Олександра Лукашенка із величезним відривом. Народ впевнений – вибори сфальсифікували.
- Протести тривають майже в усіх білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.
- Спочатку це були мирні демонстрації, однак згодом вони перетворились на криваві сутички із силовиками. ОМОНівці жорстоко розганяли демонстрантів, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- У ОБСЄ звинуватили білоруську владу у порушенні прав людини та закликали сторони до деескалації конфлікту та початку діалогу. Водночас в Євросоюзі оголосили, що введуть санкції проти влади Білорусі наприкінці серпня.