Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, закликала білорусів приєднуватися до всенародного страйку. Окрім того, вона заявила, що готова до перемовин із владою, але за однієї умови: говоритиме лише про умови та час відставки Лукашенка.

Про заклики Тихановської підтримати страйк у Білорусі повідомляє "Радіо свобода". Там також зауважили, що політикиня звернулася до працівників СІЗО №1, де перебуває її чоловік.

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Зокрема, вона подякувала тим, хто передав посилки її чоловікові, та попросила підтримати його вітальними листами 18 серпня, коли буде день народження Сергія Тихановського.

Робіть свою роботу правильно, чесно та згідно із законом, виявляйте людяність та гуманність. Багато білорусів люблять та поважають Сергія Тихановського, і їм не байдуже, як до нього ставляться у слідчому ізоляторі, де він досі перебуває під арештом,

– звернулась Тихановська до співробітників слідчого ізолятора.

Також вона підтримала страйк працівників державної Белтелерадіокомпанії та зазначила, що завжди знала – там працюють порядні люди.

Штаб Тихановської також закликав усі трудові колективи приєднатися до безстрокового страйку з вимогою звільнення політичних в’язнів та затриманих на мітингах, виведення військових та підрозділів ОМОН з вулиць міст та притягнення їх до відповідальності.

Що Тихановська сказала про переговори з владою

Штаб політикині заявив: говорити із владою вони готові лише про те, як і коли президент Олександр Лукашенко піде з посади.

"Ми готові говорити з владою про те, як і коли Лукашенко піде з поста глави держави", – мовиться у повідомленні штабу.

Також у штабі відзначають, що з надією дивляться на мирні акції на вулицях міст Білорусі, відзначаючи, що жахи жорстокого розгону силовиками учасників протестів "ніколи не повинні повторитися".