У штабі кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської заявили, що нині не може бути й мови про перерахунок голосів чи другий тур президентських виборів. Мовляв, справжні бюлетені, в яких робили свій вибір білоруси, давно знищені.

Зараз є ідеї про перерахунок голосів або другий тур, але про це не може бути й мови, заявила прессекретарка Світлани Тихановської Ганна Красуліна в коментарі "Ехо Москви".

До слова Правозахисникам у Білорусі віддали обгорілі бюлетені з виборчих дільниць: фото

Ми вже бачимо свідчення, фотографії, що в котельнях палять бюлетені. Ми знаємо, що бюлетені знищені,

– заявила Красуліна.

Прессекретарка також нагадала, що Світлана Тихановська протягом трьох годин перебувала під тиском влади в будівлі ЦВК. Нині ж їй важко вийти з цього стану.

"Уявіть тепер бюлетені, які тиждень перебували під впливом ЦВК. Що ж з ними сталося", – пояснила Ганна Красуліна.

Вона висловила переконання, що світова спільнота визнає Світлану Тихановську обраною президенткою Росії. Мовляв, це помітно по нинішніх заявах Заходу. Щонайменше, у штабі розраховують, що Захід визнає, що Лукашенко не отримав більшість голосів на виборах і повинен піти.

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