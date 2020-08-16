Справжні бюлетені палили в котельнях: штаб Тихановської відкидає перерахунок голосів
У штабі кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської заявили, що нині не може бути й мови про перерахунок голосів чи другий тур президентських виборів. Мовляв, справжні бюлетені, в яких робили свій вибір білоруси, давно знищені.
Зараз є ідеї про перерахунок голосів або другий тур, але про це не може бути й мови, заявила прессекретарка Світлани Тихановської Ганна Красуліна в коментарі "Ехо Москви".
До слова Правозахисникам у Білорусі віддали обгорілі бюлетені з виборчих дільниць: фото
Ми вже бачимо свідчення, фотографії, що в котельнях палять бюлетені. Ми знаємо, що бюлетені знищені,
– заявила Красуліна.
Прессекретарка також нагадала, що Світлана Тихановська протягом трьох годин перебувала під тиском влади в будівлі ЦВК. Нині ж їй важко вийти з цього стану.
"Уявіть тепер бюлетені, які тиждень перебували під впливом ЦВК. Що ж з ними сталося", – пояснила Ганна Красуліна.
Вона висловила переконання, що світова спільнота визнає Світлану Тихановську обраною президенткою Росії. Мовляв, це помітно по нинішніх заявах Заходу. Щонайменше, у штабі розраховують, що Захід визнає, що Лукашенко не отримав більшість голосів на виборах і повинен піти.
Що відбувається в Білорусі: головне
- Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко. Останній йшов на 6 термін.
- До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало, колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.
- Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Акції протесту тривають досі – ще упродовж наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.
- Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.