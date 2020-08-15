Правозахисникам у Білорусі віддали обгорілі бюлетені з виборчих дільниць: фото
У Білорусі правозахиснику Володимиру Величкіну передали стоси обгорілих бюлетенів з виборчої лільниці. Правозахисники вбачатють у цьому черговий доказ фальсифікації результатів виборів.
Величкін сховав дві частини бюлетенів у двох різних місцях, але дозволив опублікувати їхні фото, пише видання "Радыё Свабода".
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На всіх бюлетенях є підписи двох членів виборчої дільниці, тож цілком імовірно, що вдасться встановити, звідки самі походять ці документи.
Зараз ми зайняті допомогою жертвам ОМОНу 1 не довіряємо правоохоронним органам, адже вони прикриють один одного. Тож зачекаємо, а тоді ми звернемось до відділу міліції, слідчого комітету й прокуратури,
– розповів Володимир Величкін.
Правозахисник особисто знає чоловіка, який урятував бюлетені з котельні, куди їх привезли. Така ж загроза може бути й для бюлетенів з інших дільниць.
Обгорілі бюлетені після виборів президента Білорусі / фото "Радыё Свабода"
Протести в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, понад 7 тисяч людей затримали.