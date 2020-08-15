У Білорусі правозахиснику Володимиру Величкіну передали стоси обгорілих бюлетенів з виборчої лільниці. Правозахисники вбачатють у цьому черговий доказ фальсифікації результатів виборів.

Величкін сховав дві частини бюлетенів у двох різних місцях, але дозволив опублікувати їхні фото, пише видання "Радыё Свабода".

До слова Листок з правильним підрахунком голосів порвали й викинули, – педагог про ситуацію на виборах

На всіх бюлетенях є підписи двох членів виборчої дільниці, тож цілком імовірно, що вдасться встановити, звідки самі походять ці документи.

Зараз ми зайняті допомогою жертвам ОМОНу 1 не довіряємо правоохоронним органам, адже вони прикриють один одного. Тож зачекаємо, а тоді ми звернемось до відділу міліції, слідчого комітету й прокуратури,

– розповів Володимир Величкін.

Правозахисник особисто знає чоловіка, який урятував бюлетені з котельні, куди їх привезли. Така ж загроза може бути й для бюлетенів з інших дільниць.



Обгорілі бюлетені після виборів президента Білорусі / фото "Радыё Свабода"

Протести в Білорусі: основне