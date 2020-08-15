Після президентських виборів у Білорусі педагоги, які були у складі виборчих комісій, почали повідомляти про фальсифікацію результатів голосувань. Крім того, деякі з них кажуть, що відмовилися підписувати підсумковий протокол.

Члени виборчих комісій у Білорусі розповіли про фальсифікації на виборчих дільницях, повідомляє 24 канал.

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Підтримку Тихановської применшили

Вчителька хімії та членкиня виборчої комісії на дільниці № 65 Радянського району Мінська Дарина Мама опублікувала відео.

На ньому заявляє, що відмовилася підписувати підсумковий протокол.

Під час дострокового та основного голосування ми сподівалися й вірили, що вибори нового президента й підрахунок голосів пройдуть відповідно до Виборчого кодексу, але щось пішло не так,

– зазначила жінка.

За її словами, вона з колегою підрахувала, що 9 серпня за Світлану Тихановську проголосували 588 людей. Коли ж зібрали бюлетені, виявилося, що голоси зменшилися – до 450.

Членкиня комісії висловила сподівання, що голоси перерахують.

На виборчій дільниці не дорахували голосів за Тихановську: відео

Однак це далеко не поодинокий випадок

Схожа ситуація трапилася і з вчителькою математики та членкинею виборчої комісії №43 Московського району Мінська Світланою Харевич, пише Rebenok.by.

Вона розповіла, що спершу адміністрація школи наполягала підписалася за Лукашенка, коли збирали підписи за висунення кандидатів. Жінка відмовилася. Тоді її попросили покинути виборчу комісію – таку пропозицію вона теж не прийняла.

Ситуація на попередніх виборах

Харевич заявила, що під час попередніх виборів у скриньки докидали бюлетені.

Злиплі пачки бюлетенів, складених навпіл. Майже всі вони були за Лукашенка. Всі присутні в кабінеті були спокійні і умиротворені. Спостерігачі стали раптом сліпими, глухими і дуже зайнятими,

– пригадала жінка.

Каже, голосів за чинного президента виявилася "більшість".

Що було під час основного голосування

Однак все дивним чином змінилося в день основного голосування: за Дмитрієва був 21 голос, за Конопацького – 14, за Лукашенка – 157, а за Тихановську – 817.

Пізніше цей листок просто порвали і викинули в урну,

– розповіла Світлана Харевич

За словами Світлани, в підсумковому протоколі навпроти прізвища кандидатки Тихановської стояло 78 голосів, а навпроти Лукашенка – понад 1 100.

Такий документ жінка відмовилася підписувати. Після чого її почали переконувати, зайшла міліція. Їй говорили: "Ви хочете, щоб в країні був Майдан, щоб країною керувала домогосподарка, дружина якогось блогера?"

Врешті під тиском вона підписала протокол.

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