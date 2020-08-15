Тихановська – президент Білорусі: опозиція виступила з заявою
У Білорусі опозиція заявила, що не визнає результатів нещодавніх президентських виборів. Водночас наполягає, що на перехідний період республіку могла б очолити головна опонентка чинного президента Світлана Тихановська.
Заява опозиції щодо президенства Тихановської
Про це у телеграмі написав Валерій Цепкало. Йому Центрвиборчком Білорусі відмовив у реєстрації для участі в президентських виборах.
Актально У Тихановської почали формувати раду щодо передачі влади
Про жодні пів року керівництва Лукашенка не мовиться. Президент на перехідний період – Світлана Тихановська, законно обраний президент Республіки Білорусь,
– наголосив Цепкало.
За його словами, Світлана Тихановська була змушеною покинути Білорусь під тиском російських спецслужб.
"Я знаю, якими брудними та мерзенними способами влада чинить тиск на нас: вони використовують дітей, чоловіків, рідних і близьких, щоб зняти з дистанції або дискредитувати в очах громадськості. Тільки влада не розуміє, що народ вже бореться не тільки за Світлану Тихановську. Люди борються за своє майбутнє", – підкреслив він.
Також політик запевнив, що він особисто підтримує Світлану Тихановську.
Петиція щодо визнання Тихановської законно обраним президентом Білорусі
Крім того, опозиція створила петицію на підтримку Тихановської. У ній мовиться, що єдиним легітимним в країні президентом стала Світлана Тихановська. Натомість чинний президент Лукашенко вибори 9 серпня програв.
"За даними екзитполів, за офіційними результатами на різних ділянках, а також за підрахунками реальних бюлетенів, які сфотографували білоруси, ми говоримо про те, що понад 80% голосів віддали за Світлану Тихановську, – переконують автори петиції.
За їхніми словами Лукашенко показав свої сині пальці, що вчепилися в трон і вже є забрудненими кров'ю білоруського народу. Його не зупиняють ні жінки, ні підлітки. Водночас у карателів в хід йдуть кийки, бойові кулі, газ, водомети, груба сила, побиття мирного беззбройного населення.
Білоруси борються за базове право – вільні та чесні вибори. Лукашенко нахабно бреше, що протестами в Білорусі керують з-за кордону або що інтернет, мобільний зв'язок у нас відключають через кордони. Нас обманювали протягом 26 років і зараз обман триває. Лукашенко хоче приховати злочини проти свого народу,
– мовиться в описі до петиції.
Також автори закликають:
- світове співтовариство – допомогти зупинити це свавілля, що відбувається у Білорусі;
- самих білорусів – визнати Світлану Тиановську єдиним законно обраним президентом, допомогти звільнити політв'язнів, допомогти провести вільні та демократичні вибори.
Станом на 18:00 15 серпня петицію підписали понад 94 тисячі осіб.
Додамо, що офіційно Світлану Тихановську підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%.
До теми Тихановська закликала мерів організувати мирні мітинги на вихідних у Білорусі: відео
Що відбувається в Білорусі: головне
- Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко. Останній йшов на 6 термін.
- До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало, колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.
- Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Акції протесту тривають досі – ще упродовж наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.
- Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.