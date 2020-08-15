У Білорусі опозиція заявила, що не визнає результатів нещодавніх президентських виборів. Водночас наполягає, що на перехідний період республіку могла б очолити головна опонентка чинного президента Світлана Тихановська.

Заява опозиції щодо президенства Тихановської

Про це у телеграмі написав Валерій Цепкало. Йому Центрвиборчком Білорусі відмовив у реєстрації для участі в президентських виборах.

Актально У Тихановської почали формувати раду щодо передачі влади

Про жодні пів року керівництва Лукашенка не мовиться. Президент на перехідний період – Світлана Тихановська, законно обраний президент Республіки Білорусь,

– наголосив Цепкало.

За його словами, Світлана Тихановська була змушеною покинути Білорусь під тиском російських спецслужб.

"Я знаю, якими брудними та мерзенними способами влада чинить тиск на нас: вони використовують дітей, чоловіків, рідних і близьких, щоб зняти з дистанції або дискредитувати в очах громадськості. Тільки влада не розуміє, що народ вже бореться не тільки за Світлану Тихановську. Люди борються за своє майбутнє", – підкреслив він.

Також політик запевнив, що він особисто підтримує Світлану Тихановську.

Петиція щодо визнання Тихановської законно обраним президентом Білорусі

Крім того, опозиція створила петицію на підтримку Тихановської. У ній мовиться, що єдиним легітимним в країні президентом стала Світлана Тихановська. Натомість чинний президент Лукашенко вибори 9 серпня програв.

"За даними екзитполів, за офіційними результатами на різних ділянках, а також за підрахунками реальних бюлетенів, які сфотографували білоруси, ми говоримо про те, що понад 80% голосів віддали за Світлану Тихановську, – переконують автори петиції.

За їхніми словами Лукашенко показав свої сині пальці, що вчепилися в трон і вже є забрудненими кров'ю білоруського народу. Його не зупиняють ні жінки, ні підлітки. Водночас у карателів в хід йдуть кийки, бойові кулі, газ, водомети, груба сила, побиття мирного беззбройного населення.

Білоруси борються за базове право – вільні та чесні вибори. Лукашенко нахабно бреше, що протестами в Білорусі керують з-за кордону або що інтернет, мобільний зв'язок у нас відключають через кордони. Нас обманювали протягом 26 років і зараз обман триває. Лукашенко хоче приховати злочини проти свого народу,

– мовиться в описі до петиції.

Також автори закликають:

світове співтовариство – допомогти зупинити це свавілля, що відбувається у Білорусі;

самих білорусів – визнати Світлану Тиановську єдиним законно обраним президентом, допомогти звільнити політв'язнів, допомогти провести вільні та демократичні вибори.

Станом на 18:00 15 серпня петицію підписали понад 94 тисячі осіб.

Додамо, що офіційно Світлану Тихановську підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%.

До теми Тихановська закликала мерів організувати мирні мітинги на вихідних у Білорусі: відео

Що відбувається в Білорусі: головне

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська , ексдепутат Анна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко . Останній йшов на 6 термін.

, дружина затриманого блогера та активіста , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Останній йшов на 6 термін. До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало , колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.

, колишній соратник Лукашенка та банкір (його заарештували за кілька днів до голосування) та Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів , що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН. А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши Акції протесту тривають досі – ще упродовж наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє. Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.