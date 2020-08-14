Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала білоруську владу припинити насильство та піти на діалог з протестувальниками. Також конкурентка Лукашенка завила про збір підписів тих, хто голосував за неї.

Тихановська заявила, що там, де комісії правильно порахували голоси на виборах, її підтримка становить 60 – 70%. Про це вона розповіла у новому відеозверненні, інформує 24 канал.

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Мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила у криваву бійню. Ситуація критична,

– завила Тихановська.

Вона закликала мерів організувати мирні мітинги 15 і 16 серпня. Адже за її словами, захищати справжні результати виборів можна лише не насильницькими методами.

Підпишіться за те, що ви голосували за мене. Будь ласка, не залишайтесь у стороні. Наші голоси повинні бути враховані,

– підсумувала Тихановська.

Посилання для збору підписів вона залишила під відео.

Відеозвернення Світлани Тихановської: