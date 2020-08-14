Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала белорусские власти прекратить насилие и пойти на диалог с протестующими. Также конкурентка Лукашенко завила о сборе подписей тех, кто голосовал за нее.

Тихановская заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах, ее поддержка составляет 60-70%, на некоторых участках она набрала даже 90%. Об этом оппонентка Лукашенко рассказал в новом видеообращении, информирует 24 канал.

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Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его (Лукашенко – 24 канал) победу большинство не верит. Мы всегда говорили, что защищать наш выбор можно только законными, ненасильственным способами. Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая,

– заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что человеческая жизнь – это самое ценное, поэтому нужно прекратить насилие на улицах белорусских городов. Кандидат призвала мэров организовать мирные митинги 15 и 16 августа. Ведь по ее словам, защищать настоящие результаты выборов можно только ненасильственными методами. Кроме этого, политик поблагодарила силовиков, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, а также предприятия, которые присоединились к всенародной забастовке.

Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть учтены,

– подытожила Тихановская.

Ссылку для сбора подписей она оставила под видео.

Видеообращение Светланы Тихановской:

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