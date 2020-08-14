Тихановская призвала мэров организовать мирные митинги на выходных в Беларуси: видео
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала белорусские власти прекратить насилие и пойти на диалог с протестующими. Также конкурентка Лукашенко завила о сборе подписей тех, кто голосовал за нее.
Тихановская заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах, ее поддержка составляет 60-70%, на некоторых участках она набрала даже 90%. Об этом оппонентка Лукашенко рассказал в новом видеообращении, информирует 24 канал.
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Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его (Лукашенко – 24 канал) победу большинство не верит. Мы всегда говорили, что защищать наш выбор можно только законными, ненасильственным способами. Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая,
– заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что человеческая жизнь – это самое ценное, поэтому нужно прекратить насилие на улицах белорусских городов. Кандидат призвала мэров организовать мирные митинги 15 и 16 августа. Ведь по ее словам, защищать настоящие результаты выборов можно только ненасильственными методами. Кроме этого, политик поблагодарила силовиков, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, а также предприятия, которые присоединились к всенародной забастовке.
Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть учтены,
– подытожила Тихановская.
Ссылку для сбора подписей она оставила под видео.
Видеообращение Светланы Тихановской:
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победу в которых одержал Александр Лукашенко, якобы набрав 80% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская, несмотря на огромную поддержку народа, по официальным данным набрала лишь 10%.
- Еще в день выборов появилась информация о многочисленных нарушениях и фальсификациях на участках. Лидеры ЕС и США заявили, что выборы в Беларуси трудно назвать демократичными.
- Светлана Тихановская под давлением белорусских властей была вынуждена уехать в Литву.
- Недовольные избиратели вышли на мирные демонстрации по всей стране, но основной эпицентр событий был сосредоточен в Минске.
- Мирные митинги превратились в столкновения с силовиками. омоновцы применяли агрессию против граждан: били, стреляли по ним и задерживали.
- В общем есть около 7 тысяч задержанных, мест в СИЗО Беларуси уже нет. Освобожденные из мест содержания протестующие рассказывают об особо жестоком обращении силовиков. Людей избивают дубинками и ломают им кости. Фото и видео освобожденных задержанных – смотрите на 24 канале.
- Сотни белорусов ранены, несколько человек погибли. Митинги продолжаются до сих пор.