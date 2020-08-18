У Білорусі учасники Координаційної ради, яку утворили опозиційні сили, розповіли журналістам про свої плани. Незважаючи на заяви Лукашенка, його опоненти зазначили, що не мають наміру захоплювати владу, а лише сприяти законній її передачі.

Координаційна рада не захоплюватиме владу

Трансфер влади – звичний процес у кожній країні після виборів. Про це на пресконференції повідомив адвокат Світлани Тихановської Максим Знак, інформує 24 канал.

До теми Лукашенко про Координаційну раду опозиції: Це спроба захоплення влади

Це завжди відбувається на виборах. Ми зараз бачимо, що проблеми з цим є, і це вимагає заходів з боку громадянського суспільства,

– повідомив Знак.

Перерахувати голоси – неможливо, – Колеснікова

Саме через те, що про захоплення влади не мовиться, у Координаційної Ради немає своєї політичної програми. Головне, чого вимагають учасники ради, – нові незалежні вибори, адже зараз встановити справжні результати голосування 9 серпня – неможливо.

Перерахунок голосів фактично неможливий, тому ми наполягаємо на нових виборах,

– повідомила керівниця штабу Віктора Бабарико Марія Колеснікова.

Щодо головної конкурентки Олександра Лукашенка Світлани Тихановської, яка зараз перебуває у Литві, то її у складі Координаційної ради немає.

Тихановська не планувала виїжджати з Білорусі

"Світлана не планувала виїжджати з Білорусі. Я сподіваюсь, що вона найближчим часом повернеться. Я впевнена, що нічого їй тут не загрожує", – зазначила довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова.

Це важливо! У Координаційній відповіли на звинувачення Лукашенка, що опозиція хоче зіпсувати відносини з Росією. Учасники пресконференції зазначили, що хочуть підтримувати "дружні та прозорі стосунки з Росією", як і зі всіма іншими країнами.

Що казав Лукашенко про Координаційну раду

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше засудив Координаційну раду, яку створила опозиція. На його переконання, це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що з цього витікають. Учасників цього органу він назвав "прикоритниками", ображеними та нацистами.

У раді кажуть: у Лукашенка вибору немає, з передачею влади доведеться змиритись.

У них немає вибору. Та ситуація – критична у політичному та економічному сенсі. Вони (влада – 24 канал) зобов'язані піти на діалог зі своїм народом. Бо це, що зараз відбувається – влада веде не діалог, а війну. Якщо ця система нас не чує, то ми показуємо, що це нас не влаштовує,

– сказала Ковалькова.

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