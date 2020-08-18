Одна людина тримає в страху країну вже 26 років: Тихановська записала нове звернення
Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська у новому відеозверненні привітала з днем народження свого чоловіка, який перебуває у білоруській в'язниці. Також вона закликала протестувальників зробити все, аби "жити в країні життя".
Тихановська нагадала, що її чоловіка затримали в Гродно за звинуваченням у злочині, якого він не скоював – за провокацією спецслужб. Відеозвернення вона розмістила на ютуб-каналі свого чоловіка "Страна для жизни", інформує 24 канал.
Важливо: Тихановська може найближчим часом повернутися до Білорусі
"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гниюча система", – наголосила екскандидатка в президенти.
За словами Тихановської, її чоловіка облили брудом та підкинули йому гроші. Все для того, аби він не брав участі у виборчій кампанії. Головна опонентка Лукашенка звинуватила державні ЗМІ у брехні щодо Сергія Тихановського.
Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їх вибір. Мій чоловік Сергій Тихановський просить, щоб я передала вам його слова. Він та інші політв'язні сидять (у в'язниці – 24 канал), але він просить, щоб ви не сиділи, а зробили все, аби жити у країні для життя,
– додала вона.
Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської:
Що відбувається у Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, у яких, за офіційними результатами, переміг Олександр Лукашенко. Хоча за результатами незалежних екзитполів, перемогу здобула Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні протести. Силовики влаштували розгін мітингувальників, застосовуючи до них грубу силу та зброю. Окрім цього, майже 7 тисяч людей затримали. Згодом майже всіх відпустили.
- Результати виборів у Білорусі не визнали країни ЄС, США, Канади тощо.
- З 11 серпня у Білорусі триває всенародний страйк. Тисячі співробітників влаштували саботаж роботи, вимагаючи відставки Лукашенка.
- У марші "За свободу", який відбувся у Білорусі 16 серпня, взяли участь близько 400 тисяч людей.