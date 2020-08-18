Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська у новому відеозверненні привітала з днем народження свого чоловіка, який перебуває у білоруській в'язниці. Також вона закликала протестувальників зробити все, аби "жити в країні життя".

Тихановська нагадала, що її чоловіка затримали в Гродно за звинуваченням у злочині, якого він не скоював – за провокацією спецслужб. Відеозвернення вона розмістила на ютуб-каналі свого чоловіка "Страна для жизни", інформує 24 канал.

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"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гниюча система", – наголосила екскандидатка в президенти.

За словами Тихановської, її чоловіка облили брудом та підкинули йому гроші. Все для того, аби він не брав участі у виборчій кампанії. Головна опонентка Лукашенка звинуватила державні ЗМІ у брехні щодо Сергія Тихановського.

Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їх вибір. Мій чоловік Сергій Тихановський просить, щоб я передала вам його слова. Він та інші політв'язні сидять (у в'язниці – 24 канал), але він просить, щоб ви не сиділи, а зробили все, аби жити у країні для життя,

– додала вона.

Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської:

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