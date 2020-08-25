"Не проросійська і не антиросійська": Тихановська оголосила мирну революцію у Білорусі
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська зробила нову заяву – у Білорусі мирна революція. Це вона сказала перед депутатами у Європарламенті.
Під час засідання у Європарламенті вона сказала, що вона не є опозицією, а представляє більшість.
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"Білорусь прокинулася. Ми більше не опозиція. Ми зараз представляємо більшість. Зараз відбувається мирна революція", – сказала Тихановська.
За її словами, революція в Білорусі не є геополітичною.
Вона не є проросійською чи антиросійською. Також це не революція антиєвропейська чи проєвропейська. Це демократична революція,
– зауважила вона.
Тихановська запевнила, що головна мета цієї революції – щоб народ міг вільно обирати своїх лідерів та вирішувати власну долю. "Це боротьба народу, який хоче вирішувати за себе", – підсумувала Тихановська.
Звернення Тихановської до депутатів: відео
Тихановська покинула Білорусь: головне
- 11 серпня вона пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів.
- Однак згодом із нею зник зв'язок. Крім того, політикиня вийшла з одного з кабінетів і сказала своєму адвокату: "Я ухвалила рішення" та зникла в іншому кабінеті.
- У ЦВК вона пробула щонайменше 7 годин. Виявилося, що там з нею говорили посадовці силових структур. Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.
- Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А вранці стало відомим, що вона – у Литві.
- Вдень 12 серпня Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику каже, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця.
- Перед цим у КДБ Білорусі оприлюднили версію, що на Тихановську готували замах. Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь.
- Навіть після виїзду з Білорусі Тихановська й надалі себе вважає обраним президентом і закликає провести перевибори. Офіційно її підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%.
- Крім того, її штаб ініціював створення Координаційної ради. Мета органу – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас штаб Тихановської розраховує на підтримку зарубіжних партнерів в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче.
- Тим часом, у Білорусі вже 17 день тривають протести. А з 17 числа в країні оголосили загальнонаціональний страйк, який відбувається на майже усіх підприємтсвах – від Белтелерадіокомпанії до Беларуськалію та БелАЗу з МАЗом.