Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська зробила нову заяву – у Білорусі мирна революція. Це вона сказала перед депутатами у Європарламенті.

Під час засідання у Європарламенті вона сказала, що вона не є опозицією, а представляє більшість.

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"Білорусь прокинулася. Ми більше не опозиція. Ми зараз представляємо більшість. Зараз відбувається мирна революція", – сказала Тихановська.

За її словами, революція в Білорусі не є геополітичною.

Вона не є проросійською чи антиросійською. Також це не революція антиєвропейська чи проєвропейська. Це демократична революція,

– зауважила вона.

Тихановська запевнила, що головна мета цієї революції – щоб народ міг вільно обирати своїх лідерів та вирішувати власну долю. "Це боротьба народу, який хоче вирішувати за себе", – підсумувала Тихановська.

Звернення Тихановської до депутатів: відео

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