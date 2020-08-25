Кандидатка у президенти Білорусі на виборах 2020 Світлана Тихановська поділилася, що має намір робити, якщо стане тимчасовою очільницею Білорусі. Також вона розповіла, чим займатиметься в той час, поки країна готуватиметься до нового голосування.

Плани Тихановської на посаді тимчасового президента

Про це вона розповіла у коментарі DW. За словами політикині, навколо неї вже "утворилася команда з фахівців", які допоможуть їй "в цей складний період".

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Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати та направити в потрібне русло, а саме на підготовку до нових чесних і прозорих виборів,

– зауважила Тихановська.

Крім того, вона розповіла, що за час вимушеного перебування у Вільнюсі встигла поспілкуватися з деякими світовими лідерами, зокрема з представники адміністрації президента США. Натомість з самим господарем Білого дому Тихановська не зв’язувалася.

Кандидатка в білоруські президенти підкреслює, що всі світові лідери були "дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, що встали на захист своїх прав".

Щодо російської сторони, то у Кремлі наразі утримуються від контактів з Тихановською та членами Координаційної ради опозиції, створеної її прихильниками в Білорусі. Воднас Тихановсьска запевнила, що вони – готові до спілкування.

"Ми – відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами та представниками країн, які в цьому є зацікавленими, і нікому не відмовимо в спілкуванні", – наголосила вона.

Тиханоська додала, що Білорусь хотіла б мати близькі економічні та політичні взаємини з усіма країнами. А головною умовою для цього є незалежність Білорусі.

"Це те, що взагалі не обговорюється, не продається, і не жодним ніяким коментарям", – констатувала політикиня.

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Тихановська покинула Білорусь і опинилася в Литві: головне

11 серпня вона пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів.

Однак згодом із нею зник зв'язок. Крім того, політикиня вийшла з одного з кабінетів і сказала своєму адвокату: "Я ухвалила рішення" та зникла в іншому кабінеті.

та зникла в іншому кабінеті. У ЦВК вона пробула щонайменше 7 годин. Виявилося, що там з нею говорили посадовці силових структур. Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.

Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина. Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А вранці стало відомим, що вона – у Литві.

Вдень 12 серпня Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику каже, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця.

А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця. Перед цим у КДБ Білорусі оприлюднили версію, що на Тихановську готували замах . Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь.

. Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь. Навіть після виїзду з Білорусі Тихановська й надалі себе вважає обраним президентом і закликає провести перевибори. Офіційно її підтримали 10,12% , а чинного президента Лукашенка – 80,01%.

, а чинного президента Лукашенка – 80,01%. Крім того, її штаб ініціював створення Координаційної ради. Мета органу – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

щоб не було хаосу та свавілля. Водночас штаб Тихановської розраховує на підтримку зарубіжних партнерів в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче.

в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче. Тим часом, у Білорусі вже 17 день тривають протести. А з 17 числа в країні оголосили загальнонаціональний страйк, який відбувається на майже усіх підприємтсвах – від Белтелерадіокомпанії до Беларуськалію та БелАЗу з МАЗом.

З біографією Світлани Тихановської Ви можете ознайотися за цим посиланням.