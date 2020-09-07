У Мінську 7 вересня невідомі викрали одну з лідерок білоруської опозиції Марію Колесникову. Протягом останніх тижнів вона стала обличчям сучасних протестів у Білорусі. Найяскравіші факти з біографії відомої опозиціонерки читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Марії Колесникової

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Колесникова та мистецтво

Марія Колесникова родом з Мінська, зараз їй 38 років. У неї музична освіта: вона закінчила Білоруську держакадемію музики як флейтистка і диригентка.

Викладала гру на флейті в столичних гімназіях, грала в оперному театрі, Національному академічному концертному оркестрі та президентському оркестрі Білорусі.

У 2007 році виїхала на навчання до Німеччини. Там закінчила Вищу школу музики в Штутгарті, де вивчала старовинну і сучасну музику. Кілька років фактично жила в двох країнах. Брала участь в концертах у Німеччині як виконавиця, а також організовувала міжнародні культурні проєкти в Білорусі та за кордоном.

У Білорусі вона створила цикл лекцій "Уроки музики для дорослих". Відзначимо, що цей курс користувався особливою популярністю: на лекції приходили сотні людей. Також Колесникова три роки тому взяла участь в мінській конференції TEDx.

Рік тому разом з розробником музичних програм Gismart вона запустила проєкт "Оркестр роботів", який мав на меті навчати школярів програмуванню роботів-музикантів.

Жінка також захоплюється серфінгом, взимку взяла кілька занять з кікбоксингу і хоче продовжувати займатися цим видом спорту і надалі.



Марія Колесникова грає на флейті / Фото з інстаграму опозиціонерки

Політика та кар'єра

У 2020 році стартувала непроста президентська виборча кампанія в Білорусі, де Колесникова взяла активну участь. Вона вирішила увійти до виборчого штабу білоруського банкіра Віктора Бабарико, який хотів висунути свою кандидатуру на пост президента.

Втім режим Лукашенка ще в червні його ув'язнив. Він досі перебуває за ґратами, як і чимало інших опозиціонерів.

За словами Колесникової, вона особисто познайомилась з Бабарико два роки тому під час організації мистецьких заходів. Вона говорила, що з банкіром її об'єднують спільні життєві цінності.

Для мене найвищою цінністю є життя людини та почуття власної гідності. Це якраз те, що в Білорусі не є цінністю. Було зрозуміло, що наші цінності багато в чому дуже сходяться. Він для мене став близькою по духу людиною,

– розповідала раніше Колесникова.



Колесникова бере активну участь у протестах / Фото TUT.by

Вона наголошувала, що в політику прийшла, аби зайнятись проблемами рівності, свободи, гендеру та інших чутливих у суспільстві питань.

Колесникова згодом неодноразово наголошувала, що стала обличчям опозиції вимушено –через арешт політика.

"Якщо чесно, я не відчуваю себе політиком. Я навіть не знаю, що це таке. Я відчуваю, що прийняла дуже велику відповідальність за себе, за своє життя, за те, як я спілкуюся з людьми, за те, які меседжі я посилаю. Я відчуваю велику відповідальність за надії людей, бо вони підходять, кажуть мені, що я їхня надія", – заявляла Колесникова раніше.



Жінки в Білорусі шалено підтримують трьох опозиціонерок / Фото EPA

Колесникова в об'єднаній білоруській опозиції

Колесникова ще до виборів стала однією з головних дійових осіб об'єднаної опозиції – поруч зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало. Після об'єднання вона всіляко підтримувала кандидатку в президенти Світлану Тихановську.



Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колесникова / Фото AP

Водночас Колесникова єдина з них вирішила залишитися в Білорусі. В одному з інтерв'ю вона запевняла, що не повернеться в Німеччину, поки в Білорусі не запанує мир, а Лукашенка не проженуть.

Після перших днів жорстких сутичок та затримань в Білорусі, Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало виїхали з країни. Натомість Марія Колесника брала активну участь в мирних протестах опозиції протягом усього часу.

Колесникова відома своєю яскравою харизмою, на протестних акціях її завжди помітно фігура: саме вона час від часу виступає з промовами в колі демонстрантів, а також озвучує позицію штабу і ради опозиції.

Її вже затримували місяць тому: увечері 8 серпня, напередодні виборів президента на виході зі штабу її силоміць заштовхали в автобус ОМОНу та відвезли в міліцейський відділок. Через деякий час її відпустили та сказали, що "сплутали з іншою людиною".



Марія Колесникова на протестах / Фото EPA

Після виборів вона разом з нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич увійшла до президії Координаційної ради опозиції. Через це білоруська влада порушила кримінальну справу.

Колесникова про Україну та Крим

В інтерв'ю українським виданням вона заявила, що всупереч твердженням Лукашенка не бачила на протестах в Білорусі "жодного українського націоналіста". Також вона назвала Крим "юридично територією України".

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