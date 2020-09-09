Опозиціонерку Марію Колесникову арештували в Мінську: де її утримують
Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова заарештована. Станом на 9 вересня вона перебуває в СІЗО №1 у Мінську на вулиці Володарського.
Цю інформацію підтвердив батько Марії Олександр Колесников, повідомляє білоруське видання TUT.BY.
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Що відомо про арешт Колесникової
- Батько опозиціонерки зазначив, що йому подзвонив керівник слідчої групи Василюк та повідомив, що Марія арештована. Слідчий також запропонував йому привезти передачу для Марії.
- Сьогодні адвокат іншого затриманого опозиціонера Максима Знака повідомив, що в квартирі Колесникової силовики зранку провели обшук.
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