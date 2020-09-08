Лукашенко заявив, що затримання Колесникової "було правильним"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що опозиціонерка Марія Колесникова намагалася втекти в Україну до своєї сестри. Диктатор заявив, що її затримання було правильним.
У спілкуванні з російськими журналістами Олександр Лукашенко розповів, що знає ситуацію з Марією Колесниковою. Його цитує російське видання ТАСС з посиланням на журналіста Євгенія Рожкова.
До слова Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили в Україну
Олександр Лукашенко сказав, що він в курсі цієї ситуації. Вона дійсно хотіла втекти, як він сказав, в Україну, адже в неї там є буцімто є сестра. Він, як прикордонник, вважає, що її затримали правильно,
– повідомив журналіст.
Як він пояснив, президент Білорусі отримав повідомлення про інцидент на кордоні від спецслужб. Прикордонники сказали, що Колесникова разом з Антоном Родненковим й Іваном Кравцовим намагалися перетнути державний кордон Білорусі з Україною.
"Затримали машину з Колесниковою і її соратниками в зоні між білоруським й українським кордоном. Як доповідають президенту Білорусі, Колесникову викинули з машини й утекли", – заявив Рожков.
Коротко про перетин кордону білоруськими опозиціонерами:
- Держприкордонслужба повідомила, що Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною й проходять усі необхідні процедури. Марії Колесникової з ними не було.
- Тоді білоруські ЗМІ й поширили інформацію, що її "викинули" з автомобіля. Водночас цю версію заперечив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
- За інформацією українських ЗМІ, щоб уникнути видворення з Білорусі, як це сталося з Родненковим і Кравцовим, Колесникова порвала свій паспорт.