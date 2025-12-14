Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що дії США навколо Білорусі мають чіткий безпековий підтекст. Він звернув увагу на роль Мінська у можливих сценаріях у Східній Європі.

Дивіться також Справа Міндіча мала бути про корупцію в Міноборони: НАБУшник зробив несподіване зізнання

Сувальський коридор і Білорусь у можливих провокаціях проти Польщі

Білорусь у цій темі важлива насамперед через географію. Для сценаріїв навколо Сувальського коридору і можливих провокацій проти Польщі ключовою залишається саме її територія. Тому в таких питаннях без контакту з Лукашенком не обходяться, навіть якщо він не є самостійним гравцем.

Щоб пробивати Сувальський коридор або провокувати Польщу, все одно потрібно пройти через територію Білорусі й працювати з Лукашенком,

– сказав Буряченко.

Лукашенко, за його оцінкою, не є суб'єктним, але це не знімає його ролі у сценаріях, які може використати Росія. Кремлю не обов'язково поглинати Білорусь на 100%, щоб діяти через її територію. Через це Білорусь залишається важливою частиною таких сценаріїв для регіону.

Я глибоко переконаний, що Лукашенко робить це погоджено з Путіним, а білоруські спецслужби працюють разом з російськими,

– сказав він.

Путіну вигідно, щоб Трамп думав, ніби Лукашенко вже прикормлений і ситуація під контролем. Лукашенко при цьому може отримати політичні бали і часткові економічні можливості через послаблення санкцій. Водночас Білорусь залишається фінансово прив'язаною до Росії, бо основна частина її торгівлі йде саме туди.

Навіщо США потрібен прямий контакт з Лукашенком?

У США виходять з того, що Білорусь може бути використана Росією для військових провокацій без прямої участі Москви. У таких сценаріях Лукашенко залишається важливою фігурою, навіть попри повну залежність від Путіна. Саме тому Вашингтон намагається зберігати з ним канал зв'язку.

США натякають Лукашенку, що в певний момент він має повідомити Трампу про наближення небезпеки і необхідність швидко реагувати. Саме заради цього одного телефонного дзвінка все це й робиться,

– сказав він.

З'являються розмови про часткове зняття санкцій і повернення Білорусі в економічне поле. Такі кроки не означають зміни ставлення до режиму Лукашенка, а залишаються елементом тактичної гри навколо безпеки регіону.

Останні новини щодо Білорусі, коротко: