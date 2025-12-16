Речь идет об экономическом соглашении с США. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что американцы уже сняли санкции с одного важного для них белорусского удобрения – калия.

Смотрите также Будет ли обмен военнопленными до Рождества: что ответили в ГУР МО

О циничной махинации Лукашенко ради снятия санкций

По словам заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси, Лукашенко – это человек, который фактически "торгует" людьми. Он поставил "цену" в виде снятия санкций с калийного и азотного удобрения, а также трех ключевых предприятий.

Хотя Лукашенко освободил 123 политзаключенных, в тюрьмах остается еще как минимум 1150. Спасибо американцам, которые спасают людей. Однако здесь есть и экономические элементы. ,

– подчеркнул он.

Латушко объяснил, что недавно США ввели в перечень стратегических товаров калийные удобрения (то есть это тот товар, который является приоритетно важным для США). Главным поставщиком калия в США является Канада, но в случае обострения торговой войны между странами Вашингтон имел "подстраховку" – Россию или Беларусь.

Интересно! В то же время исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко предположил, что США важно держать контакт с Беларусью. В Вашингтоне, по его словам, понимают, что Кремль может использовать Лукашенко для военных провокаций. Это касается и экономического вопроса относительно санкций, что является элементом игры США.

В то же время интересно, что Беларусь имеет ограничения в поставках калия в США. Оно могло бы происходить через Литву, но страна это запретила из-за угрозы для нацбезопасности – поставки калия через Литву является самым дешевым вариантом для Лукашенко, поэтому он бы заработал как можно больше денег с этого и вложил бы в поддержку российской агрессии. Поэтому белорусский калий идет через российские порты.

Однако есть еще один вариант – поставки через Украину. Появилась информация о снятии санкций с дочернего украинского ООО "Агророзквит", которое является эксклюзивным экспортером белорусского калия. Однако, возможно, говорится о транзите удобрения через Одессу на рынки третьих стран.

То есть, вероятно, Украина может выставлять режиму Лукашенко свои условия. Однако если она об этом не знала, американцы могут давить на Украину для разрешения на транзит белорусского калия в США,

– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Он подытожил, что во всей этой истории есть внешний важный гуманитарный фактор – освобождение людей. В то же время есть и "скрытые" мотивы – экономические бизнес-сделки.

Что известно об освобождении политзаключенных?