Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это значительное преувеличение. Все потому, что корпус войск насчитывает примерно 15 тысяч солдат.

Стоит ли ожидать угрозы со стороны Беларуси?

Поэтому, по мнению Романа Свитана, в Беларуси на самом деле может быть размещено примерно 30 тысяч российских солдат.

Если брать белорусско-российскую армию, ведь белорусская армия инфильтрирована российскими командирами, то там и раньше были 2 корпуса войск в полной боеготовности. Но какого-то военного давления на Европу они точно не будут иметь,

– предположил он.

Военный эксперт считает, что внутренним силам не стоит запугивать Европу возможными угрозами со стороны Белоруссии, ведь европейцы и так напуганы российской пропагандой.

Чтобы в ЕС могли эффективно противодействовать угрозам со стороны России, необходимо усилить внутреннее сопротивление информационному потоку. Этим могут заняться спецслужбы.

Также важно, чтобы в Европе сосредоточилась на финансировании баллистики и разработали план противодействия во время любой угрозы со стороны России.

По словам Свитана, должна быть визуализация ответного удара по Москве. Это должно было бы напугать россиян и успокоить европейцев. Однако пока, к сожалению, нет признаков, что Европа готовится к такому противодействию.

Почему процессы в Беларуси угрожают Европе?