Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко, отметив, что присутствие индийских военных не стало неожиданностью. Эти две страны уже давно связывает тесное сотрудничество.

Действительно ли Индия хочет отомстить США?

Индия наладила военно-техническое сотрудничество с россиянами и не планирует от него отказываться. Тесные связи между ними продолжаются еще с советских времен. Это одна из причин, почему США ввели санкционные ограничения против Индии.

Как известно, Дональд Трамп настаивал, чтобы Индия отказалась от торговли со страной-агрессором. Ведь вместе с Китаем она больше всего пополняет российский бюджет. В частности по некоторым программам даже сотрудничает с Беларусью.

В случае Индии вообще возможны проявления коррупционных признаков из-за того, что Россия пытается различными путями влиять на позицию Индии, вмешивается во внутренние дела страны. Об этом пишут западные СМИ,

– отметил Александр Мусиенко.

Стоит понимать, что сложности ситуации для индийского правительства сейчас в том, что после введения санкций со стороны США, они пытаются найти определенную "точку опоры". Вероятно, даже послать определенные сигналы американцам.

"Это своеобразная месть за санкции, которые ввел Трамп. Поэтому и появляются представители Индии именно там (в Беларуси – 24 Канал) и это не должно нас удивлять", – подчеркнул военнослужащий.

Что известно об учениях в Беларуси?