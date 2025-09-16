По сообщениям СМИ, на фоне ухудшений отношений с США премьер Индии Нарендра Моди отправил в Беларусь 65 военных. Специально для 24 Канала эксперты разобрали появление индийских военных и американских генералов на российско-белорусских учениях, объяснив, чего могло стать причиной неожиданного течения "Запада-2025".

Показательный шаг Индии

Политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной заметил, что действия Индии не являются случайными. Как в Пекине на саммите Шанхайской организации сотрудничества, так и на учениях в Беларуси, Моди демонстрирует свою позицию Соединенным Штатам.

"В конце концов Индия вернется ближе к Соединенным Штатам, но сейчас она показывает, что могут быть альтернативы. Не могу сказать, что это стратегический шаг, скорее показательный, чтобы привлечь внимание США и изменить отношение к себе", – объяснил Лесной.

Если же изменений со стороны США не произойдет, Индия может только углубить сотрудничество с Россией и Китаем.

Ухудшение американо-индийских отношений В конце июля 2025 года Дональд Трамп ввел 25% пошлин на индийские товары. Все из-за того, что Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти. На этом американский президент не остановился и уже через неделю анонсировал дополнительные 25% пошлины, то есть суммарно пошлины на индийские товары составили 50%.

Индия назвала пошлины несправедливыми и в качестве ответа на них приостановила закупку американского оружия и самолетов.

Однако интересно, что в конце августа Нью-Дели увеличило закупку российской нефти даже несмотря на пошлины США. Хотя на днях издание Reuters сообщило, Индия требует от России большей скидки на нефть из-за рисков их сотрудничества.

Зато появление американских военных на военных учениях могло быть "жестом доброй воли" от Александра Лукашенко, считает Олег Лесной. По его словам, белорусский диктатор на фоне потепления отношений с США, пытался показать, что "Запад-2025" якобы не представляет серьезной угрозы.

Чего хочет Индия, появившись на учениях в Беларуси: смотрите видео

Почему в переговорах может появиться неожиданный вектор?

Подобное мнение разделяет и политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, приобщение Индии к российско-белорусским учениям является предсказуемым как раз из-за ухудшения их отношений с США.

Они демонстрируют свое недовольство. Моди делает это с претензией, мол, он тоже сильный лидер. Он из того же поколения автократов и популистов новой волны. Они привыкли эскалировать в любой сложной ситуации, говорить с позиции силы,

– пояснил Галлямов.

Поэтому появление индийских военных в Беларуси на самом деле нельзя назвать неожиданным. Чего не скажешь об американских генералах. Их присутствие на территории Беларуси вызывает немало вопросов.

"Трамп очевидно пытается ослабить позиции Путина. Потому что если у Трампа завязались хорошие отношения с Лукашенко и он будет готов хоть частично переориентироваться на США, – появляется новая переговорная тема. Если Путин снова начнет требовать много, Трамп может показать на Беларусь и нажать на эту точку", – указал политтехнолог.

Так, Трамп может пообещать, что не будет укреплять отношения с Беларусью в обмен на уступки Путина на переговорах о войне в Украине. Галлямов отметил: это может быть действительно сильным шагом американской дипломатии.

Какой хитрый план вынашивает Лукашенко?

Приглашать представителей военных ведомств стран-соседей на подобные учения является нормально практикой, объяснил аналитик и военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По понятным причинам украинских, польских или литовских военных в Беларусь не пригласили. Более того, Польша и Литва довольно серьезно отреагировали на проведение учений "Запад-2025": закрыли границы и перебросили свои силы к границам с Беларусью.

Поэтому появление там американских военных выглядит на удивление... необычным.

Там отрабатывают возможные повторные пуски по территории Польши или Литвы и тому подобное. Поэтому странно, когда там присутствуют представители стран НАТО. На что они в таком случае хотели посмотреть?,

– подчеркнул Мусиенко.

К тому же Россия четко демонстрирует готовность и к серьезным действиям в сторону упомянутой Польши. Недавно российские военные установили ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области возле польской границы. В ГПСУ отмечали, что это может быть компонентом информационной операции или провокации. Несмотря на это агрессивность намерений России остается очевидной.

Почему военные из США оказались в Беларуси: посмотрите видео

И все же американские генералы в Беларуси могли появиться и с подачи Александра Лукашенко.

"Нельзя исключать, что Лукашенко рассчитывает на будущее потепление с США. Он может иметь "план Б" в случае, если увидит, что Путин окончательно приближается к своему политическому фиаско, а Россия – к поражению. Тогда бы Лукашенко мог резко вернуться на Запад. Это в его стиле", – подчеркнул военный.

Поэтому белорусский диктатор действительно может заигрывать с США, однако глобально в вопросах безопасности от него зависит мало.

Как Трамп мог повлиять на ход учений в Беларуси?

Однако появление американских военных в Беларуси может быть не инициативой со стороны Лукашенко, а со стороны Трампа, предположил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. На это указывают и предыдущие действия американского лидера, который сознательно идет на улучшение отношений с Беларусью.

Трамп понимает, что у него не получилось оттянуть Россию от Китая, и теперь он решил зайти с другой стороны: оттянуть Беларусь от России. Не думаю, что ему по силам и это сделать. Но он решил снять санкции с Беларуси, налаживать отношения, мол, смотрите, как легко можно стать нашим союзником,

– отметил политолог.

Как ни странно, бенефиты от этого получает Россия, ведь Трамп снял санкции с белорусской авиационной компании Белавия. И теперь через Беларусь Кремль сможет закупать запчасти для собственных самолетов. Радуется Путин и из-за присоединения к учениям индийских военных.

"Между тем Индия, присоединившись к этим учениям, фактически утверждает, что выбрала сторону в этом конфликте", – добавил Несвитайлов.

О чем свидетельствует присутствие Индии и США в Беларуси: смотрите видео

