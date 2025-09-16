За повідомленнями ЗМІ, на тлі погіршень відносин зі США прем'єр Індії Нарендра Моді відправив до Білорусі 65 військових. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали появу індійських військових та американських генералів на російсько-білоруських навчаннях, пояснивши, чого що могло стати причиною неочікуваного перебігу "Заходу-2025".

Показовий крок Індії

Політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зауважив, що дії Індії не є випадковими. Як у Пекіні на саміті Шанхайської організації співробітництва, так і на навчаннях в Білорусі, Моді демонструє свою позицію Сполученим Штатам.

"Врешті-решт Індія повернеться ближче до Сполучених Штатів, але зараз вона показує, що можуть бути альтернативи. Не можу сказати, що це стратегічний крок, радше показовий, аби привернути увагу США й змінити ставлення до себе", – пояснив Лісний.

Якщо ж змін з боку США не станеться, Індія може лише поглибити співпрацю з Росією та Китаєм.

Погіршення американо-індійських відносин Наприкінці липня 2025 року Дональд Трамп ввів 25% мит на індійські товари. Усе через те, що Індія є одним із найбільших імпортерів російської нафти. На цьому американський президент не зупинився і вже через тиждень анонсував додаткові 25% мита, тобто сумарно мита на індійські товари склали 50%.

Індія назвала мита несправедливими і як відповідь на них призупинила закупівлю американської зброї та літаків.

Однак цікаво, що наприкінці серпня Нью-Делі збільшило закупівлю російської нафти навіть попри мита США. Хоч днями видання Reuters повідомило, Індія вимагає від Росії більшої знижки на нафту через ризики їхньої співпраці.

Натомість поява американських військових на військових навчаннях могла бути "жестом доброї волі" від Олександра Лукашенка, вважає Олег Лісний. За його словами, білоруський диктатор на тлі потепління відносин зі США, намагався показати, що "Захід-2025" нібито не становить серйозної загрози.

Чому у переговорах може з'явитись несподіваний вектор?

Подібну думку поділяє і політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, долучення Індії до російсько-білоруських навчань є передбачуваним якраз через погіршення їхніх відносин зі США.

Вони демонструють своє невдоволення. Моді робить це з претензією, мовляв, він теж сильний лідер. Він з того ж покоління автократів та популістів нової хвилі. Вони звикли ескалювати у будь-якій складній ситуації, говорити з позиції сили,

– пояснив Галлямов.

Отож поява індійських військових у Білорусі насправді не можна назвати несподіваною. Чого не скажеш про американських генералів. Їхня присутність на території Білорусі викликає чимало запитань.

"Трамп очевидно намагається ослабити позиції Путіна. Бо якщо у Трампа зав'язались хороші стосунки з Лукашенком і він буде готовий хоч частково переорієнтуватися на США, – з'являється нова переговорна тема. Якщо Путін знову почне вимагати забагато, Трамп може показати на Білорусь і натиснути на цю точку", – вказав політтехнолог.

Так, Трамп може пообіцяти, що не зміцнюватиме відносини з Білоруссю в обмін на поступки Путіна на перемовинах про війну в Україні. Галлямов наголосив: це може бути справді сильним кроком американської дипломатії.

Який хитрий план виношує Лукашенко?

Запрошувати представників військових відомств країн-сусідів на подібні навчання є нормально практикою, пояснив аналітик та військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Зі зрозумілих причин українських, польських чи литовських військових до Білорусі не запросили. Ба більше, Польща і Литва доволі серйозно зреагували на проведення навчань "Захід-2025": закрили кордони й перекинули свої сили до кордонів з Білоруссю.

Відтак поява там американських військових виглядає напрочуд… незвичною.

Там відпрацьовують можливі повторні пуски по території Польщі або Литви тощо. Тож дивно, коли там присутні представники країн НАТО. На що вони в такому разі хотіли подивитись?,

– підкреслив Мусієнко.

До того ж Росія чітко демонструє готовність і до серйозних дій у бік згаданої Польщі. Нещодавно російські військові встановили ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області біля польського кордону. У ДПСУ зауважували, що це може бути компонентом інформаційної операції або ж провокації. Попри це агресивність намірів Росії залишається очевидною.

Та все ж американські генерали у Білорусі могли з'явитися і з подачі Олександра Лукашенка.

"Не можна виключати, що Лукашенко розраховує на майбутнє потепління із США. Він може мати "план Б" у випадку, якщо побачить, що Путін остаточно наближається до свого політичного фіаско, а Росія – до поразки. Тоді б Лукашенко міг різко повернутися на Захід. Це в його стилі", – наголосив військовий.

Тож білоруський диктатор справді може загравати зі США, проте глобально у питаннях безпеки від нього залежить мало.

Як Трамп міг вплинути на перебіг навчань у Білорусі?

Однак поява американських військових у Білорусі може бути не ініціативою з боку Лукашенка, а з боку Трампа, припустив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. На це вказують й попередні дії американського лідера, який свідомо йде на покращення відносин з Білоруссю.

Трамп розуміє, що у нього не вийшло відтягнути Росію від Китаю, тож тепер він вирішив зайти з іншого боку: відтягнути Білорусь від Росії. Не думаю, що йому до снаги і це зробити. Але він вирішив зняти санкції з Білорусі, налагоджувати відносини, мовляв, дивіться, як легко можна стати нашим союзником,

– зазначив політолог.

Як не дивно, бенефіти від цього отримує Росія, адже Трамп зняв санкції з білоруської авіаційної компанії Белавія. Тож тепер через Білорусь Кремль зможе закупляти запчастини для власних літаків. Радіє Путін і через долучення до навчань індійських військових.

"Тим часом Індія, долучившись до цих навчань, фактично стверджує, що обрала сторону у цьому конфлікті", – додав Несвітайлов.

