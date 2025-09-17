Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, Лукашенко намагається тримати більш-менш позитивні відносини з різними лідерами. Але він може догратися.

Що зробила Польща проти Лукашенка?

Як наголосив Магда, при цьому Білорусь таки проводить спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". А Лукашенко вже відчув негативні наслідки через цей захід. Польща пішла на жорсткий крок.

Цього тижня Польща закрила кордон з Білоруссю. Серед іншого й припинився транзит китайських товарів до Європи. Лукашенко опинився в доволі підваженому стані. Фактично він втрачає власну значущість для Китаю,

– вважає Магда.

При цьому Білорусі вдається успішно взаємодіяти з Дональдом Трампом. Лукашенко використав для цього білоруських політв'язнів. В нього ще міг залишитися важливий "козир", який він може застосувати у взаємодії з президентом США.

"Гра" зі звільненням людей – надзвичайно цинічна. Так Лукашенко показує, що з ним треба рахуватися. Тут вони Трампа і піймали. Зараз в ув'язненні перебуває Олесь Беляцький, який є лауреатом Нобелівської премії миру. Видається, Лукашенко може його звільнити в обмін на щось від Трампа, який хоче отримати Нобелівську премію миру. Це для нього вагомий фактор,

– сказав Магда.

Відносини Лукашенка і Трампа: коротко