Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что подобные сигналы не похожи на реальную подготовку к наступлению. По его словам, это скорее демонстрация, чем начало военной операции.

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Как выглядит настоящая переброска войск?

Видео из Гомеля с бронетехникой и красными лентами Тимочко проанализировал сквозь призму стандартной тактики развертывания войск. Он предположил, что появление бронетехники в белорусском Гомеле могло быть частью показательных учений или демонстраций местного уровня. По его словам, такой открытый формат не соответствует признакам реального боевого развертывания.

Перемещение армейской техники происходит большими колоннами, с сопровождением полиции, перекрытием дорог, а иногда и отключением интернета,

– объяснил он.

По его мнению, отсутствие колонны, маскировки и других мер безопасности свидетельствует об информационно-психологическом характере маневра, а не о реальной подготовке к наступлению.

Планы наступления существуют, но не реализуются

Иван Тимочко отметил, что на уровне штабных документов Россия и Беларусь давно расписали сценарии удара с севера. По его словам, такие разработки постоянно обновляют, как и украинские планы противодействия.

Потенциальное планирование наступления на Украину, конечно, у них есть. Путин при желании легко может заставить Лукашенко вступить в активную фазу боевых действий,

– подчеркнул Тимочко.

В то же время подчеркнул он, в реальности Кремль до сих пор не сформировал нужную группировку и логистику для этого сценария. Пока резервов не хватает, Москва держит планы "на бумаге", используя их скорее как инструмент давления.

Тимочко также считает, что в случае необходимости Кремль может активировать эти наработки и втянуть Минск в войну, поскольку белорусское командование тесно связано с российскими структурами.

Путин не доверяет белорусской армии

Иван Тимочко считает, что Кремль не спешит использовать белорусские войска не только из-за технических ограничений, но и из-за отсутствия доверия. В Москве понимают, что белорусы могут быть неэффективными, или даже перейти на сторону Украины.

Будут ли они воевать, не вернут оружие против России, не начнут массово переходить на сторону Украины – это вопрос,

– отметил Тимочко.

Он добавил, что Путин с самого начала избегал привлечения белорусов, чтобы не делить "славу победы" с Лукашенко. При этом кремлевское руководство хорошо помнит об амбициях белорусского лидера и не желает усиливать его политическую роль.

Наступление из Беларуси – маловероятно

Несмотря на регулярные маневры и заявления о "союзной армии", на территории Беларуси нет достаточного количества войск для масштабного наступления. Иван Тимочко отметил, что для такого удара нужно как минимум несколько десятков тысяч солдат – сейчас этого ресурса там нет.

Наступление даже на Сумщине шириной линии фронта 30 километров задействует до 50 тысяч российских военных. Под Покровском наступает более 100 тысяч,

– объяснил он.

По его мнению, болотистая местность, ограниченное количество направлений и слабая логистика делают северное направление крайне невыгодным для России. В то же время попытки создать напряжение у границы не исключены, но с целью отвлечения украинских сил.