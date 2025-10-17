Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство РИА Новости.

Что известно о ликвидации пропагандиста?

По версии россиян, Иван Зуев погиб в результате удара беспилотника "во время выполнения журналистского задания".

Пропагандист якобы умер на месте, а его коллега Юрий Войткевич был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Смерть Зуева подтвердил и так называемый "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий.

В РИА Новости добавили, что это уже третий случай гибели их сотрудника на фронте. В 2014 году на востоке Украины погиб "фотокорреспондент" Андрей Стенин, а в 2023 – Ростислав Журавлев.

Стоит отметить, что Иван Зуев был активным участником информационной войны и поддерживал вторжение в Украину. Свою первую командировку на Донбасс он совершил еще в июле 2014 года. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году россиянин писал об оккупации Волновахи, Сартаны и окружении Мариуполя для российского государственного агентства "Sputnik Ближнее зарубежье".

В марте этого года Зуев получил личную благодарность от Владимира Путина за свою деятельность.

Раненый Юрий Войткевич также годами снимал российскую пропаганду, за что был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

