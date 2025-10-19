Про це пише 24 Канал з посиланням на українського журналіста Дениса Казанського.

Дивіться також Операція Путіна під Покровськом призводить до того, що в Росії закінчуються росіяни

Як загинув окупант Василь Марзоєв?

У неділю, 19 жовтня, стало відомо, що в Запорізькій області нібито під час виконання бойового завдання загинув син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва. Лейтенант Василь Марзоєв був серед окупантів, які перебували в цьому регіоні.

Як повідомив глава так званої Республіки Північна Осетія Сергій Меняйло, Марзоєв був командиром розвідувального взводу 108 парашутно-десантного полку. Окупант тривалий час воював проти України, за що Володимир Путін посмертно нагородив його званням "герой Росії".

Батько та дядько Василя Марзоєва також були військовими, тож він, ймовірно, захотів піти їхнім шляхом. Його дядько Станіслав також загинув під час боїв на Кавказі.

За яких умов ліквідували Марзоєва – невідомо. Швидше за все, окупант потрапив під обстріл та отримав несумісні з життям поранення.

Втрати Росії на війні: останні новини