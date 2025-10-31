Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что ответили в ВСУ относительно фото, которые выложил в сеть Манько?
В Главном управлении коммуникации ВСУ в ответе на запрос отметили, что анализ обнародованных полковником снимков показал, что карты не раскрывают пространственных, временных показателей операций (боевых действий) Сил обороны Украины и не раскрывают подразделения, которые принимали в них участие.
Сведения, отражены на картах-схемах, не предусматривают утечки информации с ограниченным доступом, в том числе в связи со значительной задержкой во времени их публикации,
– говорится в сообщении управления.
Там также сообщили, что пост полковника Манько в сети TikTok не содержит критической или чувствительной информации, а также информации с ограниченным доступом, которую может использовать разведка противника и которая может привести к потерям личного состава, вооружения и техники, раскрытия планов или замыслов применения, состояния и положения Вооруженных Сил Украины или других компонентов Сил обороны.
Что известно о скандале с фото карт и Манько?
На публикации полковника Валентина Манько обратил внимание волонтер и активист Сергей Стерненко. Он сообщил, что военный в тиктоке опубликовал фото, на которых видно карты с грифом "секретно", что, по его мнению, могло помочь врагу. К сообщению Стерненко добавил снимки с августовского поста Манька в фейсбуке, посвященного его собаке.
Впоследствии аналитики DeepState заявили, что на видео, обнародованном Манько, изображена система ситуационной осведомленности Delta, которая имеет гриф "для служебного пользования". Это могло свидетельствовать о вероятном нарушении правил публикации информации военного характера в открытом доступе.
После огласки вокруг инцидента самого полковника обвинили в обнародовании фото с картами, которые могли содержать секретные данные. В ответ Манько объяснил, что карты на фото – это обычные карты Google, а отметки на них он наносил самостоятельно. Сейчас весь контент с картами на его странице в фейсбуке стал недоступным.