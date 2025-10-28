Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Валентина Манько в Фейсбуке.

Как отреагировал Манько на критику в свою сторону?

Полковник Манько отметил, что СМИ поддались провокации относительно "тайных карт", которые попали на фото в в его ТикТоке. Журналисты якобы не проверили информацию и подали ее как своеобразную "измену".

Кто-то умышленно, кроме врага, хочет сделать из военных непутевых, таких себе дурачков которые не могут мыслить. Это унижает все вооруженные силы. Если у вас есть совесть и вы сейчас уже же поняли, что это не так все. Что не имеет проблем в картах. Что это не военные карты и тем более без грифа "секретно". Я показал то же самое что DeepState или Генштаб,

– пояснил Валентин Манько.

Полковник также отметил, что рассказал о работе, чтобы все поняли, какая она на самом деле тяжелая.

К слову, люди сравнили карту DeepState с картой начальника управления штурмовых подразделений. Как выяснилось, в районе Вербового – Березового разница составляла до 9 километров. То есть данные разные. Сам Манько объяснял, что те карты – это обычные снимки с Google Maps, на которые он лично нанес отметки.

Относительно критики о том, что Манько, известный из-за ряда скандалов, не может быть командующим штурмовых войск, он написал: "мы создали сами себя, то кто же должен возглавить как не мы". Военный пишет, что к созданию ОШП армия шла несколько лет.

Что известно о скандалах с Валентином Манько?