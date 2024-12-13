Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что ракета "Орешник" является одним из инструментов, которым Путин хочет нажать и на Украину, и на Европу, и на Соединенные Штаты.

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Действительно ли Россия снова ударит "Орешником"

Как отметил Храпчинский, Россия имеет определенные проблемы с применением межконтинентальных баллистических и им подобных ракет. К примеру, страна-агрессор провела 13 испытаний ракеты "Буревестник". Но ни одно из них не было успешным. А в конце сентября ракета "Сармат" буквально взорвалась в шахте на полигоне.

У них есть определенные проблемы. Но опять-таки Россия будет продолжать пугать этими ракетами, чтобы создать психологическое давление на Украину, Европу и США. Стоит вспомнить, что США провели испытания по перехвату баллистических ракет, которые были успешными. Есть понимание, что Россия может их использовать,

– сказал Храпчинский.

Сейчас важно, чтобы украинские дипломаты продолжали убеждать Соединенные Штаты передать комплексы ПВО, которые могут работать против таких ракет.

В мире есть семь систем, которые могут сбивать такие ракеты. Большинство из них стационарные. Но есть мобильные комплексы – американский THAAD и израильский Arrow.

Недавно США передали систему THAAD для Израиля. Можно было бы проверить ее непосредственно на войне в Украине,

– отметил Храпчинский.

По данным издания FT, Россия может ударить по Украине "Орешником" в течение 14 – 15 декабря. Об этом якобы им рассказал представитель Совета национальной безопасности США. По его словам, так Кремль хочет запугать Украину и союзников из-за разрешения на удары американским оружием по территории России.

Напомним, впервые Россия ударила ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября. Диктатор Путин сказал, что это ответ на то, что США разрешили бить ракетами ATACMS по территории России. С тех пор Украина продолжила бить по стране-агрессору западным оружием. В частности, 11 декабря был удар по Таганрогу.