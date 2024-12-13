Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що ракета "Орешник" є одним з інструментів, як Путін хоче натиснути і на Україну, і на Європу, і на Сполучені Штати.

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Чи дійсно Росія знову вдарить "Орешником"

Як наголосив Храпчинський, Росія має певні проблеми із застосуванням міжконтинентальних балістичних та схожих ракет. До прикладу, країна-агресорка провела 13 випробувань ракети "Буревестник". Але жодне з них не було успішним. А наприкінці вересня ракета "Сармат" буквально вибухнула в шахті на полігоні.

У них є певні проблеми. Але знову-таки Росія продовжуватиме лякати цими ракетами, щоб створити психологічний тиск на Україну, Європу та США. Варто згадати, що США провели випробування з перехоплення балістичних ракет, які були успішними. Тобто є розуміння, що Росія може їх використати,

– сказав Храпчинський.

Зараз важливо, щоб українські дипломати продовжували переконувати Сполучені Штати, аби ті передали комплекси ППО, що можуть працювати проти таких ракет.

У світі є сім систем, які можуть збивати такі ракети. Більшість з них стаціонарні. Але є мобільні комплекси американський THAAD та ізраїльський Arrow.

Нещодавно США передали систему THAAD для Ізраїлю. Можна було б перевірити її безпосередньо на війні в Україні,

– зауважив Храпчинський.

За даними видання FT, Росія може вдарити по Україні "Орешником" упродовж 14 – 15 грудня. Про це нібито їм розповів представник Ради національної безпеки США. За його словами, так Кремль хоче залякати Україну та союзників через дозвіл удари американською зброєю по території Росії.

Нагадаємо, вперше Росія вдарила ракетою "Орешник" по Дніпру 21 листопада. Диктатор Путін сказав, що це відповідь на те, що США дозволили бити ракетами ATACMS по території Росії. З того часу Україна продовжила бити по країні-агресорці західною зброєю. Зокрема 11 грудня був удар по Таганрогу.