Що відомо на цю мить про інцидент у Таганрозі, розповідає 24 Канал. Зокрема про те, що пишуть міська голова Таганрога Світлана Камбулова та російські телеграм-канали.

Добу тому Звідти злітають Ту-95: росіяни заявили про атаку дронів на військовий аеродром

Вибухи у Таганрозі 11 грудня: що відомо

У місті Таганрог Ростовської області Росії у ніч проти 11 грудня залунали сирени та сталися вибухи. Очевидно, відбувалася робота ППО через повітряну атаку.

Та ця атака не минулася без наслідків. Міська влада та очільник області повідомили, що відбувся ракетний удар, унаслідок якого пошкодження зазнало промислове підприємство. А ще згоріли 14 автомобілів. Люди ж, мовляв, не постраждали.

Зазначимо, що після 3 години ранку в моніторингових каналах розповідали спочатку про наліт безпілотників. А ще писали про загрозу балістики. За словами місцевих жителів, перші вибухи пролунали о 04:20.

В мережі вже оприлюднені відео очевидців з Таганрогу. Там можна почути звуки числених вибухів та начебто стрілянину. Місцеві пишуть про пожежі у Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва.

Ось що чули у Таганрозі: дивіться відео очевидців (чутно лайку, 18+)

Де розташований Таганрог: показуємо на карті

До слова, раніше цієї ж ночі серія вибухів пролунала у Брянську. Там теж була атака БпЛА, яка спричинила сильну пожежу на нафтобазі корпорації "Транснефть".