Постачання російського дизельного палива до регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), зросли до 215 тисяч барелів на добу з 1 по 12 листопада. Це на 126% більше, ніж у жовтні.
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Що буде після ведення заборони
Європейський Союз заборонить імпорт російських нафтопродуктів вище встановленої ціни до 5 лютого. Це відбудеться після заборони на російську сиру нафту, яка набуде чинності 5 грудня.
Хоча залежність Європи від російського палива впала з понад 50% до вторгнення Росії в Україну, агресорка все ще залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континент.
За даними Refinitiv, за наявності кількох безпосередніх економічно ефективних альтернатив дизельне паливо з Росії склало 44% від загального імпорту дорожнього палива в Європі в листопаді порівняно з 39% у жовтні.
ЄС повинен буде забезпечити близько 500-600 кб/день дизельного палива, щоб замінити російські обсяги, заміни прийдуть із США, а також на схід від Суеца, насамперед із Близького Сходу та Індії,
— говорить аналітик FGE Юджин Лінделл
Частково цей приплив відбувається через те, що ICE Futures Europe забороняє дизель із низьким вмістом сірки російського походження перед санкціями ЄС.
З 30 листопада трейдери повинні довести ICE, що жоден російський продукт не потрапляв у резервуари в більш широкому регіоні ARA, включаючи Флашинг і Гент, які будуть використовуватися для доставки в січні за ф’ючерсним контрактом ICE.
Російський дизель все ще може надійти в резервуари для зберігання ARA в грудні, але надалі він повинен бути переміщений в інші резервуари, з яких логістичні операції неможливі, повідомляє ICE. Деякі учасники ринку очікують незначного впливу від введення заборони на ICE, враховуючи низький рівень об'ємів зберігання в ARA як російського, так і неросійського дизелю.
Як ембарго нафти та нафтопродуктів вплине на ціни
- Встановлення цінової стелі на нафту та нафтопродукти, швидше за все, це також призведе до дефіциту чорного золота на світовому ринку.
- Багато учасників ринку прогнозують, що за умови введення граничних цін на нафту, інвестори зрештою побачать зворотний ефект. Через дефіцит цієї сировини ціни можуть розігнатися і до 150, і навіть до 200 доларів за барель марки Brent.
- Занепокоєння у трейдерів викликає ембарго на нафтопродукти, яке набере чинності саме з 5 лютого, адже залежність дизпалива від цього є досить великою. Проте наразі напрацьовуються план щодо заміни російського палива постачаннями з Азії та Близького Сходу.