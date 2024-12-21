За що штрафують волонтерів

Штрафи стосуються волонтерів, які передали автомобілі, ввезені з-за кордону у 2022-2023 роках, не тим військовим частинам, які вказані в митних деклараціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Фокус".

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Народна депутатка Ніна Южаніна пояснила, що аргументами для штрафів є порушення митних правил, хоча автомобілі дійсно були передані військовим.

Відтак, до Митного кодексу додали поправку, яка має скасувати відповідальність за передачу автомобілів, що були ввезені як гуманітарна допомога.

Важливо! Це буде за умови, що ці транспортні засоби були передані будь-якій військовій частині, що підтверджується необхідними документами.

Волонтерів штрафують через порушення правил ввезення автомобілів, адже пільги надаються тільки для ввезення транспортних засобів, призначених для конкретних військових частин.

Як не отримати штраф

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що процес передачі автомобілів для військових має бути систематизований.

Важливо! При передачі автомобілів слід звертатися до начальника Управління логістики ЗСУ, щоб той уточнив, яких саме автомобілів потребують.

Волонтер повинен спочатку отримати лист від командира бригади, в якому підтверджується, що він не має заперечень проти передачі авто.

А ви берете потім, завозите цей автомобіль і віддаєте його комусь іншому. Як ви вважаєте, це порушення законодавства? Це порядно? Комбриг надіється на цей автомобіль, не просить начальника Управління логістики ЗСУ інший, тому що знає, що йому привезуть,

– пояснює Олег Назаренко.

Також треба отримати другий лист від Держмитслужби з проханням сприяти ввезенню автомобіля для конкретної військової частини.