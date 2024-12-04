Чому росіяни отримали такі великі штрафи

Як повідомляють російські ЗМІ, це рекордна сума штрафів та пеней за останні 10 років. Цьогорічний показник у 2,5 раза більший ніж у 2023 році.

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Зверніть увагу! У 2023 році росіянам нарахували штрафів та пеней на 297 мільярдів доларів. Це орієнтовно 2,8 мільярда доларів.

Основна частина цієї суми – 735 мільярдів рублів – утворилась через пеню, що нарахувалась щоденно. Ще 48 мільярдів рублів – штрафи.

Імовірно, однією з найголовніших причин зростання загальної суми пеней та штрафів є впровадження в Росії єдиного податкового рахунку. Майже 60% нарахованих пеней пов'язано з тим, що платники не подали декларацій у строк.

Зауважте! Також збільшення обсягу податкових штрафів і пеней може бути результатом державної кампанії. Йдеться про підвищення збирання податків до бюджету.