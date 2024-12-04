Почему россияне получили такие большие штрафы

Как сообщают российские СМИ, это рекордная сумма штрафов и пеней за последние 10 лет. Нынешний показатель в 2,5 раза больше чем в 2023 году.

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Обратите внимание! В 2023 году россиянам насчитали штрафов и пеней на 297 миллиардов долларов. Это ориентировочно 2,8 миллиарда долларов.

Основная часть этой суммы – 735 миллиардов рублей – образовалась из-за пени, что начислялась ежедневно. Еще 48 миллиардов рублей – штрафы.

Вероятно, одной из главных причин роста общей суммы пеней и штрафов является внедрение в России единого налогового счета. Почти 60% начисленных пеней связано с тем, что плательщики не подали деклараций в срок.

Заметьте! Также увеличение объема налоговых штрафов и пеней может быть результатом кампании государства. Речь идет о повышении собираемости налогов в бюджет.